Qué se celebra hoy, jueves 15 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan saber qué se celebra hoy, jueves 15 de octubre de 2026, esta nota reúne las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos relevantes de la historia.

Esto se conmemora cada 15 de octubre

Un 15 de octubre de 1872, en Montevideo, nació Carlos Vaz Ferreira, filósofo, abogado, profesor y escritor, considerado una de las figuras centrales del pensamiento uruguayo.

Fue rector de la Universidad de la República e impulsó la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Entre sus obras más destacadas están Moral para intelectuales y Lógica viva, en la que analizó los errores y confusiones que pueden surgir al razonar y expresarse. Su labor docente e intelectual tuvo una profunda influencia en la educación y la cultura del país.

Carlos Vaz Ferreira junto a Albert Einstein. Foto: Gentileza familia Vaz Ferreira.

Eventos históricos que ocurrieron un 15 de octubre

1989. En Sudáfrica, el presidente Frederick de Klerk excarcela a Walter Sisulu y a otros dirigentes del Congreso Nacional Africano. La medida se inscribe en el proceso que antecedió a la legalización del partido y a la posterior liberación de Nelson Mandela.

1971. En Egipto, Anuar el Sadat asume la presidencia tras la muerte de Gamal Abdel Nasser. Su llegada al poder marcará un giro de fondo en la política exterior egipcia.

1959. En Washington D.C. concluye la conferencia sobre el Tratado Antártico, firmado por 12 países. El acuerdo establece la preservación del continente para fines científicos y luego entrará en vigor en 1961.

1951. El químico mexicano Luis E. Miramontes sintetiza la noretisterona en el marco de un proyecto de Syntex S.A. El compuesto se convertirá en la base activa del primer anticonceptivo oral.

1882. En Colonia, Alemania, se completa la construcción de su catedral gótica tras más de seis siglos de obras. La finalización del templo se realiza en presencia del emperador Guillermo I.

1846. El Puerto de Santa Teresa, en Alvarado, Veracruz, resiste para impedir la invasión de la armada estadounidense. Por ese episodio, la villa recibirá más adelante el título de "Ilustre".

1815. Napoleón desembarca en la isla de Santa Helena, en el Atlántico, donde cumplirá su destierro impuesto por los británicos. Allí redactará sus memorias y permanecerá bajo custodia hasta el final de su vida.

1783. En París se eleva por primera vez un ser humano en un globo aerostático sujeto al suelo. Jean François Pilatre de Rozier asciende unos 25 metros en un ensayo clave para el desarrollo de la aeronáutica.

1582. Entra en vigor la reforma del calendario impulsada por el papa Gregorio XIII. El cambio corrige el desfase acumulado por el calendario juliano respecto del año solar.

Quiénes nacieron un 15 de octubre

1844. Nace Friedrich Nietzsche, filósofo alemán de enorme influencia en el pensamiento contemporáneo. Su obra se destacó por la crítica a los valores tradicionales y por su impacto en la cultura occidental.

Friedrich Nietzsche. Foto: Wikimedia Commons.

1608. Nace en Faenza Evangelista Torricelli, físico y matemático italiano. Su nombre quedó asociado al desarrollo del barómetro y a la demostración de la presión atmosférica.

1542. Nace Jalaluddin Muhammad Akbar, conocido como Akbar el Grande, futuro gobernante del Imperio mogol. Es considerado uno de los emperadores más importantes de esa dinastía.

70 a. C.. Nace cerca de Mantua el poeta romano Virgilio. Entre sus obras más reconocidas figuran "La Eneida", "Las Bucólicas" y "Las Geórgicas".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.