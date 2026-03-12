Qué se celebra hoy, jueves 12 de marzo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Al comenzar un nuevo día, en este caso el jueves 12 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se festeja este 12 de marzo

El Día de la Independencia de Mauricio, celebrado el 12 de marzo, conmemora la independencia de este país insular ubicado en el océano Índico, al este de Madagascar. El 12 de marzo de 1968, Mauricio obtuvo su independencia del Reino Unido, después de haber sido una colonia británica durante más de un siglo. Esta fecha es significativa para los mauricianos, ya que marca el inicio de su soberanía y el establecimiento de su identidad nacional.

Islas Mauricio.

Eventos que sucedieron un 12 de marzo y marcaron la historia

1989: En el edificio del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), cercano a Ginebra (Suiza), el investigador británico Tim Berners Lee describió en un informe para el CERN cuál debía ser el protocolo para la transferencia de hipertextos. Este protocolo permitió establecer un sistema de archivos de documentación mediante el uso de conexiones entre documentos de una forma sencilla. Hasta ese momento, para añadir un enlace había que modificar la ficha del documento referenciado; el nuevo sistema permitió acceder a él simplemente indicando su "dirección" en la red. Este fue el origen de lo que un año después se convirtió en la World Wide Web.

1986: En España, el gobierno del PSOE convocó un controvertido referéndum para decidir la permanencia en el seno de la OTAN, a la que pertenecía desde 1982. El 52,5% de los votantes optó por dar el "sí" a la permanencia, el 39,8 % votó en contra.

1947: En EE.UU el presidente Harry S. Truman articuló un discurso ante el Congreso en el que hizo la siguiente afirmación: "Creo que la política de los EE.UU. debe ser la de apoyar a los pueblos libres que están resistiendo intentos de agresión de minorías armadas o presión exterior". El objetivo final del discurso no fue otro que conceder ayuda económica por importe de 400 millones de dólares a Grecia y Turquía, que se enfrentaban a serias amenazas comunistas. Esta primera expresión importante de la política norteamericana de "contención" al comunismo durante la guerra fría, pasó a ser conocida como la "Doctrina Truman".

Harry S. Truman. Foto: Britannica

1930: En La India, Mahatma Gandhi inició una larga marcha hacia el mar en protesta por los impuestos británicos sobre la sal. Liderando a miles de manifestantes, Gandhi y sus seguidores llegaron al Mar Arábigo. Allí secaron su propia sal evaporando agua de mar. Gandhi y 60.000 seguidores fueron detenidos, pero este hecho proporcionó respeto, apoyo y reconocimiento al Mahatma y a su movimiento pacífico de desobediencia civil, por parte de la comunidad internacional.

1913: Se comenzó a construir Canberra, capital de Australia, así llamada por la esposa del Gobernador general Lord Thomas Denman. En 1908 se eligió su capitalidad como un compromiso entre Sydney y Melbourne, las dos grandes ciudades que rivalizaban por dicho título.

1849: En la India, el ejército Sij se rindió a los británicos al final de la Segunda Guerra sij, logrando así los ingleses anexionarse la región del Punjab, en el noroeste de la India, que permaneció bajo su control hasta 1947, fecha en que los británicos impusieron la partición del país.

1622: Fue canonizada en Roma por el papa Gregorio XVI, Santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila (España) en 1515, Doctora de la Iglesia y reformadora de la orden del Carmelo.

1535: En el actual Ecuador, el capitán Francisco Pacheco, perteneciente al ejército del conquistador español Francisco de Orellana y bajo las órdenes de Diego de Almagro, fundó, con el objetivo de custodiar la frontera norte, abastecer de maíz, agua y alimento a los barcos españoles, una ciudad con el nombre de Muy Leal y Noble Villa Nueva de San Gregorio de Portoviejo, convirtiéndose en la primera ciudad ecuatoriana más antigua asentada en territorio costero.

Personajes históricos que nacieron un 12 de marzo

1835: Nació en Wallace (Canadá) Simon Newcomb, astrónomo y matemático canadiense, quien realizó una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y fue el compilador de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más importantes.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.