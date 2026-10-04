Qué se celebra hoy, domingo 4 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 4 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy. En este repaso de efemérides se destacan acontecimientos políticos, científicos e institucionales vinculados a esta fecha.

Qué se celebra este 4 de octubre

El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una jornada instaurada oficialmente en 1931 durante el Congreso Internacional de Protección Animal en Florencia, Italia, aunque ya se venía conmemorando desde 1929, cuando la Organización Mundial de Protección Animal la declaró en un congreso celebrado en Viena. La fecha fue elegida para coincidir con la festividad de San Francisco de Asís, santo patrón de los animales y del medio ambiente, quien falleció el 4 de octubre de 1226, y tiene como objetivo concienciar sobre los derechos y el bienestar animal, prevenir la crueldad, promover la conservación de especies, mejorar las condiciones de vida de los animales y fomentar el respeto y la empatía hacia todas las especies con las que compartimos el planeta.

Eventos históricos que ocurrieron un 4 de octubre

1991: Se firma en Madrid (España) el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, cuyo artículo 2 designa a la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. El acuerdo entrará en vigor en 1998 y marcará un hito en la protección ambiental del continente.

1966: Lesoto, colonia británica desde 1868, logra su independencia del Reino Unido y pasa a integrar la Commonwealth como monarquía independiente. El proceso abre una nueva etapa institucional para el país africano tras décadas de dominación colonial.

1957: La URSS lanza al espacio el Sputnik, el primer satélite artificial del mundo, en un episodio decisivo de la carrera espacial. El hecho provoca un fuerte impacto internacional y modifica la percepción sobre el desarrollo tecnológico soviético.

Esta imagen, distribuida por la NASA en octubre de 1957, muestra a un técnico dando los últimos retoques al Sputnik 1, el primer satélite artificial de la humanidad. Foto: HO/AFP

1824: En México, el Congreso constituyente proclama la Constitución Federal de los Estados Unidos de México. El texto sienta las bases de la organización política del país en los primeros años de su vida independiente.

1814: Francisco Espoz y Mina entra en Francia para ocultarse tras fracasar en su intento de tomar Pamplona. El antiguo guerrillero español buscaba restablecer la Constitución de 1812 y enfrentar el absolutismo de Fernando VII.

1582: En el marco de la reforma impulsada por el papa Gregorio XIII, entra en vigor a medianoche un cambio de calendario destinado a corregir el desfase acumulado respecto del año solar. Como consecuencia, al día siguiente no seguirá el 5 de octubre sino el 15 de octubre de ese mismo año.

1540: Francisco de Montejo y León funda en México la villa de San Francisco de Campeche, actual Campeche. El asentamiento se establece como base de operaciones y puerto principal de entrada a la provincia.

1511: Fernando el Católico se alía con los Estados Pontificios, encabezados por el papa Julio II, y con Venecia en la llamada Santa Liga. La coalición se conforma para enfrentar el creciente poderío de Francia en la península itálica.

1190: Ricardo I Corazón de León invade Sicilia y captura la ciudad de Messina durante su camino hacia Jerusalén en la Tercera Cruzada. La acción se produce en medio de un conflicto con Tancredo I por la situación de Juana de Inglaterra y su herencia.

Quiénes nacieron un 4 de octubre

1917: Nace en San Carlos, Chile, Violeta Parra, artista clave de la cultura chilena. Con el tiempo se convertirá en cantante, pintora, escultora, bordadora y ceramista, además de ser reconocida como la gran folclorista de su país y figura central de la música popular chilena.

1895: Nace en Konstantinovo, Rusia, Serguei Esenin, poeta identificado con la llamada poesía campesina. Su obra lo ubicará entre las voces destacadas de la literatura rusa de comienzos del siglo XX.

1841: Nace en Itu, Brasil, Prudente de Morais, quien años más tarde será el tercer presidente de Brasil y el primer civil en ocupar ese cargo. Su trayectoria política quedará asociada a la consolidación institucional de la república brasileña.

1607: Nace en Toledo, España, Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo de la escuela de Calderón. Su producción teatral lo convertirá en una referencia del Siglo de Oro y en impulsor de la comedia de figurón.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.