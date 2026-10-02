Qué se celebra hoy, viernes 2 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 2 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen un día como hoy en la historia con hechos históricos y nacimientos destacados de esta fecha.

Qué se conmemora hoy 2 de octubre

El 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia, una jornada proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de junio de 2007, que coincide con el aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia de la India y pionero de la filosofía y estrategia de la no violencia.

La fecha busca difundir y promover el mensaje de la no violencia mediante la educación y la sensibilización de la opinión pública, reafirmando la importancia universal de este principio y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia.

Gandhi, nacido el 2 de octubre de 1869, se convirtió en inspiración de movimientos por los derechos civiles y las libertades en todo el mundo, definiendo la no violencia como la mayor fuerza a disposición de la humanidad.

Eventos históricos que ocurrieron un 2 de octubre

2016. En Colombia, el plebiscito sobre los acuerdos de paz con la guerrilla terminó con el triunfo del “no” por estrecho margen, con 50,2 % de los votos. Pese al resultado, Gobierno y guerrilla señalaron que el proceso de paz seguiría adelante y el presidente Juan Manuel Santos anunció la continuidad del diálogo.

1968. En México, la manifestación estudiantil en la plaza de Tlatelolco fue reprimida a balazos en uno de los episodios más graves de la historia contemporánea del país. La matanza dejó al menos 400 estudiantes asesinados y se convirtió en uno de los hechos históricos más recordados de un día como hoy.

1944. Finalizó el Levantamiento de Varsovia con la rendición de los rebeldes polacos, tras dos meses de combate contra las fuerzas nazis. Luego de la capitulación, la población fue deportada y la ciudad quedó expuesta a una destrucción casi total.

1941. En plena Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán llegó a las puertas de Moscú, mientras el gobierno soviético se trasladó a Kybisev. Stalin, sin embargo, permaneció en la capital, en un momento decisivo del frente oriental.

1889. Comenzó en Washington la Primera Conferencia Interamericana, impulsada por Estados Unidos con el objetivo de fortalecer el comercio y promover acuerdos regionales. De ese proceso surgiría la Unión Internacional de las Repúblicas de América.

1836. Charles Darwin regresó a Inglaterra después de cinco años de viaje a bordo del HMS Beagle. Las observaciones y pruebas reunidas en esa travesía serían fundamentales para el posterior desarrollo de su teoría de la evolución mediante selección natural.

1814. En Apatzingán fue proclamada la primera Constitución mexicana, redactada por un Congreso insurgente bajo la protección de José María Morelos. Aunque no llegó a aplicarse, quedó como un antecedente político central en la historia institucional de México.

1187. Saladino reconquistó Jerusalén tras alcanzar un acuerdo con los defensores cristianos para la entrega de la ciudad. La caída de la plaza impulsó luego la convocatoria de la Tercera Cruzada.

52 a. C. Concluyó la Batalla de Alesia, episodio decisivo en la expansión romana sobre la Galia. La victoria de Julio César consolidó el dominio de Roma en la región y marcó otro de los grandes hechos históricos incluidos en estas efemérides.

Quiénes nacieron un 2 de octubre

1907. En Tarija nació Víctor Paz Estenssoro, abogado y político boliviano que fue presidente de Bolivia en cuatro ocasiones. Su figura quedó ligada a profundas transformaciones políticas y sociales en su país.

1904. Nació en Berkhamsted, Inglaterra, Graham Greene, uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Su obra abordó conflictos de conciencia y dejó títulos reconocidos como El poder y la gloria, El tercer hombre y El americano impasible.

1869. En Porbandar nació Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi. Su liderazgo pacifista y su defensa de la independencia de la India lo convirtieron en una figura central de la historia contemporánea.

1852. En Glasgow nació William Ramsay, químico británico distinguido con el Premio Nobel de Química por sus descubrimientos sobre los gases nobles. Sus aportes fueron relevantes tanto para la química como para los estudios posteriores sobre radiactividad.

1847. En Poznan nació Paul von Hindenburg, militar y político alemán que llegó a ser presidente de la República de Weimar. Su nombre quedó asociado a una etapa decisiva de la historia alemana de entreguerras.

1800. En Southampton Valley nació Nat Turner, quien más tarde se convertiría en predicador y en una figura de la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos. Su trayectoria quedó vinculada a la resistencia de la población afrodescendiente esclavizada.

1452. En el Castillo de Fotheringay nació Ricardo III, último rey de la Casa de York. Su figura ocupa un lugar relevante en la historia inglesa por el cierre de la dinastía Plantagenet y el posterior ascenso de los Tudor.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.