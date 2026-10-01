Qué se celebra hoy, jueves 1 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, jueves 1 de octubre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy. En estas efemérides se destacan acontecimientos políticos, sociales y tecnológicos que dejaron huella en la historia.

Esto se festeja cada 1 de octubre

El 1 de octubre de 1946 concluyeron los Juicios de Núremberg. Durante aquella jornada, el Tribunal Militar Internacional dictó sus veredictos contra los principales líderes del régimen nazi, en un proceso histórico que sentó las bases del derecho penal internacional y la justicia transicional. El tribunal, integrado por jueces y fiscales de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, juzgó a 22 altos jerarcas nazis por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, condenando a 19 acusados: 12 a pena de muerte, tres a cadena perpetua y cuatro a penas de entre 10 y 20 años de prisión, mientras que tres fueron absueltos.

Eventos históricos que ocurrieron un 1 de octubre

1962: En el Reino Unido, Sean Mac Bride y Peter Benenson fundan Amnistía Internacional, una organización creada para defender a personas detenidas o apresadas por razones políticas e ideológicas y para evitar abusos contra ellas.

1949: En la plaza de Tiananmen de Pekín, Mao Zedong proclama el nacimiento de la República Popular China. El nuevo Estado quedará bajo conducción comunista y abrirá una etapa de profunda reorganización política y económica.

1931: En España, el gobierno provisional republicano concede el voto a las mujeres. Se trata de una decisión clave en la ampliación de derechos políticos y en la historia de la participación ciudadana.

1908: Sale a la venta en Estados Unidos el primer modelo T de Ford. El vehículo marcará un punto de inflexión en la industria automotriz por su fiabilidad, su menor costo y su vínculo con la futura producción en serie.

1883: En Madrid se realiza el primer ensayo de comunicación telefónica de España. El hecho representa un avance significativo en las telecomunicaciones y en la modernización tecnológica del país.

1880: Thomas Alva Edison abre en Estados Unidos una fábrica de bombillas, considerada la primera compañía eléctrica del mundo. El emprendimiento será decisivo para la expansión del uso de la electricidad.

1823: En Cádiz, los diputados que retenían al rey Fernando VII lo dejan en libertad tras recibir la promesa de que no perseguiría a los liberales. Sin embargo, esa promesa no se cumplirá y la represión pondrá fin al Trienio Liberal.

1822: Portugal se convierte en monarquía constitucional luego de que el rey Juan VI jure la Constitución elaborada por las Cortes extraordinarias en 1820. El paso supone una redefinición institucional del reino.

1812: Fuerzas argentinas al mando de José García de Culta comienzan el Segundo sitio de Montevideo, en el actual Uruguay. El episodio se inscribe en el proceso regional de luchas por la independencia.

1795: Por decreto de Napoleón, los Países Bajos Austríacos, Flandes y Lieja son anexados a Francia y divididos en nueve departamentos. La medida tendrá consecuencias políticas y económicas duraderas en la región.

1777: Portugal y España firman en San Ildefonso un tratado que pone fin a un antiguo litigio de fronteras y posesiones en América del Sur. El acuerdo ordena los límites entre dominios coloniales de ambas coronas.

331 a. C.: Tiene lugar la batalla de Arbela o Gaugamela, en la actual Irak. Alejandro Magno derrota al ejército persa de Darío en un enfrentamiento decisivo para la expansión de su poder en Oriente.

Quiénes nacieron un 1 de octubre

1924: Nace en Plains, Estados Unidos, Jimmy Carter, quien llegará a ser el trigésimo noveno presidente de ese país entre 1977 y 1981. Años más tarde recibirá el Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria.

1855: Nace en Cañamelar, en la actual ciudad de Valencia, José Benlliure. El artista español se destacará como pintor costumbrista y de temática religiosa, dentro de una familia de fuerte tradición artística.

1207: Nace en el castillo de Winchester, Inglaterra, Enrique III. Hijo del rey Juan Sin Tierra, formará parte de la Casa de Anjou o Plantagenet y tendrá un papel relevante en la monarquía inglesa.

208: Nace en Arca Cesarea, en la actual Siria, Alejandro Severo, quien se convertirá en emperador romano. Su gobierno atravesará una primera etapa de paz antes de enfrentar conflictos militares de importancia.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.