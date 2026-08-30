Qué se celebra hoy, domingo 30 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 30 de agosto de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. En esta selección se repasan efemérides relevantes de distintas épocas para conocer mejor qué ocurrió en esta fecha.

Qué se festeja este 30 de agosto

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Una fecha establecida por la Asamblea General de la ONU en 2010, en el marco de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Según la ONU, las desapariciones forzadas se definen como la privación de libertad de una persona por agentes del Estado, personas o grupos, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o de la negativa a revelar el paradero de la víctima. Esta jornada tiene como objetivo principal dar visibilidad a las víctimas, apoyando los esfuerzos nacionales e internacionales para prevenir y sancionar estas prácticas.

Eventos históricos que ocurrieron un 30 de agosto

1984. El transbordador espacial Discovery inicia su primera misión. La nave pasa a integrar la flota de la NASA junto con el Atlantis y el Endeavour, en un nuevo paso dentro del programa espacial estadounidense.

1939. Tropas alemanas disfrazadas de polacas simulan una invasión a Alemania, en un episodio utilizado como pretexto por el régimen nazi. El hecho antecede a la invasión de Polonia y al inicio de la Segunda Guerra Mundial.

1918. En Moscú, Lenin resulta gravemente herido tras recibir disparos al salir de un acto en una fábrica de armamento. El ataque deriva luego en una fuerte persecución contra los enemigos de la revolución en la antigua URSS.

1857. La locomotora La Porteña inaugura en Buenos Aires la primera línea ferroviaria construida en la República Argentina. El Ferrocarril Oeste une El Parque con La Floresta y marca un hito en la historia del transporte del país.

1848. El Congreso Nacional de Costa Rica declara al país como nación soberana e independiente de cualquier otro Estado. La resolución consolida su organización política en la región centroamericana.

1801. En Egipto, las tropas francesas firman su capitulación ante los militares británicos y acuerdan abandonar el país días después. El documento establece además que las antigüedades halladas por los franceses pasarán a manos británicas.

1800. En Richmond, Virginia, tiene lugar una de las primeras grandes rebeliones de esclavos en Estados Unidos, liderada por Gabriel Prosser. Las lluvias, la delación y la reacción de la milicia impiden el éxito del levantamiento.

Quiénes nacieron un 30 de agosto

1871. Nace en Brightwater, Nueva Zelanda, Ernest Rutherford, físico y químico que más tarde obtendrá el Premio Nobel de Química. Sus investigaciones fueron fundamentales para demostrar la existencia del núcleo atómico.

1797. Nace en Londres Mary Wollstonecraft Godwin, más conocida luego como Mary Shelley. La escritora británica será recordada por su novela Frankenstein, una de las obras más influyentes de la literatura universal.

1334. Nace en Burgos Pedro I de Castilla, quien años después será coronado en un contexto de crisis política y económica. Su figura quedará asociada a los apodos de “el Cruel” y “el Justiciero”, según sus detractores y seguidores.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.