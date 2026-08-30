El pronóstico para hoy domingo 30 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 30 de agosto de 2026 tendrá una mínima más baja de 3°C y una máxima más alta de 21°C en el país.

En el noroeste, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, rachas de hasta 40 km/h y viento del sureste y este; hacia la tarde y la noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas, además de viento del sureste y este de 20 a 40 km/h. Mínima de 9°C y máxima de 21°C.

Para el noreste, la mañana presentará cielo nuboso y cubierto, con neblinas y rachas de hasta 40 km/h; en la tarde y la noche continuará la nubosidad abundante, con probables precipitaciones y tormentas, y viento del sureste y este de 20 a 40 km/h. Mínima de 9°C y máxima de 19°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla; durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con neblinas, baja probabilidad de precipitaciones y rachas de hasta 40 km/h. Mínima de 7°C y máxima de 21°C.

En el centro-sur, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con nieblas, neblinas y heladas agrometeorológicas; hacia la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso y rachas de hasta 40 km/h. Mínima de 3°C y máxima de 19°C.

En el este, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas, neblinas y heladas agrometeorológicas; en la tarde y la noche se mantendrá el cielo entre algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Mínima de 3°C y máxima de 17°C.

Pronóstico del tiempo para Montevideo y Punta del Este

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso, con períodos de nuboso; durante la tarde y la noche predominará el cielo nuboso, con períodos de algo nuboso. Mínima de 7°C y máxima de 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana será algo nubosa, con períodos de cielo claro, nieblas y neblinas; hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de algo nuboso. Mínima de 6°C y máxima de 18°C.

Cómo estará el clima la próxima semana

La tendencia para los próximos días marca predominio de nubosidad, precipitaciones aisladas al inicio y una mejora gradual, con persistencia de neblinas y bancos de niebla.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.