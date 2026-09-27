Qué se celebra hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 27 de setiembre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. En esta fecha se recuerdan episodios relevantes de la historia mundial que forman parte de las efemérides más consultadas.

Qué se celebra este 27 de setiembre

Cada 27 de setiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. Impulsado por la Organización Mundial del Turismo (OMT/UNWTO), esta jornada se realiza en conmemoración a la fecha en que se aprobó el documento que le dio origen formal a la organización en 1970. La celebración se instauró oficialmente en 1980 y desde entonces se repite año tras año en esta misma fecha. Su objetivo es sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo como motor de desarrollo económico, social y cultural para los pueblos. Es una de las efemérides más difundidas del día, con campañas sobre turismo sostenible y amplia cobertura en medios de todo el mundo.

Eventos históricos que ocurrieron un 27 de setiembre

2008. China se convirtió en la tercera nación capaz de realizar paseos espaciales, después de Rusia y Estados Unidos, luego de que el astronauta Zhai Zhigang saliera de la cápsula de la misión Shenzhou VII y flotara en el espacio exterior durante 15 minutos. El hecho marcó un avance clave en el programa espacial chino.

1998. Google hizo su primera aparición en Internet, luego de haber sido fundado ese mismo mes por Larry Page y Sergey Brin con el objetivo de desarrollar un motor de búsqueda mejorado. El lanzamiento fue un paso decisivo para una empresa que transformaría el acceso global a la información.

Los logotipos de Google Chrome se muestran en un teléfono celular en Austin, Texas Foto: AFP

1975. En España, el franquismo atravesó uno de sus últimos episodios de mayor tensión con el fusilamiento de dos miembros de ETA y tres del FRAP. La decisión se concretó pese a las protestas internacionales y a los pedidos de indulto formulados por numerosas personalidades y jefes de Gobierno.

1865. Tras cuatro años de lucha, los españoles se retiraron de la isla de Santo Domingo. El hecho puso fin a un conflicto que había marcado la presencia colonial española en ese territorio caribeño.

1825. En Inglaterra comenzó el servicio de ferrocarriles con la inauguración de la línea entre Stockton y Darlington, en el condado de Durham. La locomotora ideada por Stephenson fue utilizada inicialmente para el transporte de carbón y dio inicio a una nueva etapa del transporte moderno.

1822. Jean François Champollion comunicó a la Academia de Inscripciones, en Francia, parte de su descubrimiento sobre el descifrado de la escritura jeroglífica egipcia. El avance, basado en la piedra de Rosetta, abrió el camino a la egiptología científica.

1810. En la Sierra de Buçaco, en Portugal, tropas angloportuguesas al mando de Wellington derrotaron al ejército napoleónico comandado por Massena. La batalla representó un punto de inflexión en la invasión francesa de Portugal.

1791. La Asamblea Constituyente francesa concedió a los judíos los mismos derechos que al resto de la ciudadanía. La medida significó un paso relevante en materia de igualdad civil en el marco de la Revolución francesa.

1540. La Sociedad de Jesús recibió su carta constitucional formal de manos del papa Pablo III. La orden fundada por Ignacio de Loyola obtuvo así el respaldo papal que consolidó su expansión dentro del mundo católico.

1529. Comenzó el asedio de Viena, cuando las fuerzas del Imperio otomano dirigidas por Solimán I atacaron la ciudad. La ofensiva terminaría semanas más tarde sin éxito, debido entre otros factores a problemas logísticos.

1066. Guillermo, duque de Normandía, zarpó con su ejército rumbo a la costa sureste de Inglaterra para iniciar la invasión que derivaría en la conquista normanda. La expedición sería decisiva para el futuro político de Inglaterra.

Quiénes nacieron un 27 de setiembre

1894. Nació en Breslau, actual Polonia, Lothar-Siegfried Freiherr von Richthofen, piloto y as alemán de la Primera Guerra Mundial. Alcanzó 40 victorias aéreas y formó parte de una familia ligada a la aviación militar.

1871. Nació en la isla de Cerdeña la escritora italiana Grazia Deledda, quien obtendría el Premio Nobel de Literatura en 1926. Su obra la convirtió en una de las figuras destacadas de las letras italianas.

1783. Nació en Valladolid, actual Morelia, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, militar y político mexicano. Años más tarde se convertiría en el primer emperador de México tras la consumación de la independencia.

1722. Nació en Boston Samuel Adams, uno de los padres de la independencia de Estados Unidos. También fue miembro de la Cámara de Representantes e inspirador del Motín del té de Boston.

1601. Nació en Fontainebleau Luis XIII de Borbón, conocido como el Justo, rey de Francia entre 1610 y 1643. Fue además padre de Luis XIV, una de las figuras más influyentes de la monarquía francesa.

1389. Nació en Florencia Cosme de Médici, político y banquero italiano. Fue el fundador de la dinastía de los Médici, protagonista central del Renacimiento en esa ciudad.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.