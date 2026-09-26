Qué se celebra hoy, sábado 26 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 26 de setiembre de 2026, esta fecha reúne efemérides vinculadas a hechos históricos y nacimientos que marcaron un día como hoy en distintos momentos. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de la jornada.

Qué se conmemora este 26 de setiembre

El 26 de setiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Una jornada creada en 2003 en Uruguay por el Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM) ante el elevado número de embarazos precoces detectados en las escuelas, y que desde 2007 se celebra a nivel global junto con el Día Mundial de la Anticoncepción. La fecha busca crear conciencia sobre las repercusiones en la salud, la educación y el futuro de las y los jóvenes al convertirse en padres a temprana edad, y promover el acceso a información, educación sexual integral y métodos anticonceptivos para que puedan tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud sexual y reproductiva.

Eventos históricos que ocurrieron un 26 de setiembre

1983. Tiene lugar el conocido como "Incidente del Equinoccio de Otoño", cuando un sistema soviético de alerta temprana detecta de forma errónea el supuesto lanzamiento de misiles desde Estados Unidos. La decisión de Stanislav Petrov de no activar la alarma general evita una posible escalada nuclear y convierte el episodio en uno de los hechos históricos más delicados de la Guerra Fría.

1960. En Estados Unidos se realiza el primer debate electoral televisado entre John F. Kennedy y Richard M. Nixon. El intercambio es seguido por una audiencia masiva y queda registrado como un momento decisivo en la campaña presidencial, además de ser una de las efemérides políticas más recordadas del siglo XX.

Richard Nixon (derecha) y John F. Kennedy, sonrientes instantes antes del comienzo del primer debate electoral televisado de la historia, en septiembre de 1960 Foto: PAUL SCHUTZER (LIFE COLLECTION / GETTY IMAGES)

1950. Tropas de Naciones Unidas recapturan Seúl, en Corea del Sur, luego de que la ciudad hubiera quedado bajo control norcoreano tras el avance iniciado en junio. El episodio se inscribe entre los hechos históricos centrales de la Guerra de Corea.

1934. Afganistán es admitido como miembro de la Liga de Naciones. El ingreso representa un paso relevante en su reconocimiento dentro del escenario diplomático internacional de la época.

1815. Se firma en París el acta fundacional de la Santa Alianza entre Rusia, Austria y Prusia, tras la derrota definitiva de Napoleón. El acuerdo busca sostener el orden monárquico europeo y frenar el avance de movimientos liberales e insurrecciones populares.

1687. Durante un ataque en Atenas, la Acrópolis sufre graves daños cuando explota un polvorín instalado dentro del Partenón. El hecho provoca una destrucción catastrófica en una de las construcciones más emblemáticas de la antigüedad.

1580. Francis Drake regresa a Plymouth tras completar la vuelta al mundo iniciada en 1577. Con este viaje se convierte en el primer inglés en circunnavegar la Tierra y en una figura central de la expansión marítima inglesa.

1087. Guillermo II es coronado rey de Inglaterra, luego de haber sucedido a su padre, Guillermo I. Su reinado estará marcado por tensiones con la Iglesia y por disputas vinculadas a la sucesión dinástica.

Quiénes nacieron un 26 de setiembre

1897. Nace en Concesio, Italia, Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, quien más adelante será conocido como Pablo VI. Su figura quedará asociada a un período clave de la Iglesia Católica en el siglo XX.

1889. Nace en Messkirch, Alemania, Martin Heidegger, filósofo de fuerte influencia en el pensamiento contemporáneo. Su obra "Ser y tiempo", publicada en 1927, será una referencia central en la filosofía del siglo XX.

1888. Nace en San Luis, Missouri, Thomas Stearns Eliot, más conocido como T. S. Eliot. Poeta y dramaturgo, será reconocido como una de las voces más importantes de la literatura en lengua inglesa.

1791. Nace en Ruan, Francia, Théodore Géricault, pintor considerado pionero del romanticismo francés. Entre sus trabajos más recordados se encuentra "La balsa de la Medusa", una obra fundamental de la pintura europea.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.