Qué se celebra hoy, domingo 20 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, domingo 20 de setiembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy en distintas épocas. Esta selección permite repasar efemérides destacadas de la historia universal con datos relevantes de la jornada.

Qué se conmemora este 20 de setiembre

El 20 de setiembre está declarado en Uruguay como Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento, por la Ley N.º 17.778 promulgada el 24 de mayo de 2004, una fecha que también se celebra en varios países como Día Internacional del Librepensamiento. La conmemoración vincula la fecha con el 20 de setiembre de 1870, cuando las tropas italianas y los garibaldinos tomaron Roma por la Brecha de Porta Pia, poniendo fin al poder temporal del papado y al último régimen político de derecho divino, símbolo histórico del laicismo y el triunfo de las fuerzas republicanas y secularizantes

Eventos históricos que ocurrieron un 20 de setiembre

1979. Jean-Bédel Bokassa, emperador y dictador de la República Centroafricana, es derrocado por el ex presidente Dacko con apoyo de Francia, mientras se encontraba de viaje en Libia. El hecho marcó un cambio de poder en el país y derivó luego en procesos judiciales y su posterior exilio.

1946. Tiene lugar el primer Festival de Cine de Cannes, en el marco de la Riviera francesa. El certamen se convertiría con el tiempo en uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo.

1870. Tropas italianas ocupan Roma y la convierten en capital del Reino de Italia, en un paso decisivo para completar la unificación nacional. Al mismo tiempo, la autoridad papal queda limitada al Vaticano y a una pequeña zona circundante.

1854. Durante la guerra de Crimea, fuerzas británicas y francesas derrotan a los rusos en la Batalla de Alma. La victoria dejó vulnerable la base naval de Sebastopol y alteró de forma estratégica el desarrollo del conflicto.

1575. Miguel de Cervantes embarca en Nápoles rumbo a España en la galera "Sol". Durante el viaje será capturado por corsarios argelinos y permanecerá cinco años en cautiverio.

1519. Parte de Sanlúcar de Barrameda la expedición comandada por Fernando de Magallanes, integrada por cinco naves y 237 hombres. Ese viaje, completado más tarde por Juan Sebastián Elcano, daría lugar a la primera circunnavegación registrada de la Tierra.

622. Mahoma llega a Medina tras huir de La Meca. La ciudad se convertirá en la capital del naciente estado musulmán hasta el año 661, cuando ese rol pase a Damasco.

451. Tropas romanas y visigodas se enfrentan a los hunos de Atila en la batalla de los Campos Catalaúnicos, cerca de Chalons sur Marne. Aunque dejó numerosas bajas en ambos bandos, el episodio es considerado una victoria moral contra el avance huno.

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Quiénes nacieron un 20 de setiembre

1952. Nace en Juticalpa, Honduras, José Manuel Zelaya Rosales. Años después se convertiría en presidente de su país tras imponerse en las elecciones de 2005 por el Partido Liberal.

1878. Nace en Baltimore, Estados Unidos, el novelista Upton Sinclair. Su obra "The Jungle", publicada en 1906, alcanzó gran repercusión por su crítica a las condiciones laborales y sanitarias de la industria cárnica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.