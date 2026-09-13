Qué se celebra hoy, domingo 13 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 13 de setiembre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. En esta fecha se recuerdan acontecimientos políticos, bélicos y culturales que forman parte de las efemérides más relevantes.

Qué se recuerda este 13 de setiembre

Un 13 de setiembre de 1501, Miguel Ángel comenzó a trabajar en la estatua del David, considerada una de las obras maestras del Renacimiento.

Tallada en un bloque de mármol de Carrara que había permanecido abandonado durante décadas en los almacenes de la Catedral de Florencia, la escultura de 5,17 metros de altura fue realizada en secreto durante más de dos años y, al ser inaugurada en 1504, se instaló en la Piazza della Signoria como símbolo de la fortaleza y la libertad.

Estatua de David.

Eventos históricos que ocurrieron un 13 de setiembre

2007. La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tras ser debatida oficialmente durante más de veinte años. El hecho quedó como uno de los hitos diplomáticos recientes en materia de reconocimiento internacional.

1993. En la Casa Blanca, con Bill Clinton de presidente, israelíes y palestinos firman la paz después de casi 100 años de conflicto. El acuerdo se convirtió en uno de los hechos históricos más recordados de fines del siglo XX.

1959. La URSS posa en la superficie lunar la sonda Lunik 2, en la antesala de una visita del líder soviético Nikita Kruschev a Estados Unidos. La misión marcó un avance clave en la carrera espacial de la época.

1923. Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, se subleva en España y encabeza un golpe de Estado con apoyo del rey Alfonso XIII. La suspensión de garantías constitucionales y la disolución de las Cortes dieron paso a una dictadura militar.

1882. En Egipto, las fuerzas británicas comandadas por el general Wolseley derrotan a las tropas egipcias. A partir de ese episodio, el país quedó bajo protectorado británico hasta recuperar su independencia en 1922.

1816. En Buenos Aires, en un acto público en la actual Plaza de Mayo, se jura la independencia declarada ese mismo año por el Congreso de Tucumán. El episodio consolidó institucionalmente el proceso emancipador en el Río de la Plata.

1782. España vuelve a fracasar en su intento de recuperar militarmente Gibraltar. Desde entonces, mantuvo el asedio pero orientó su estrategia hacia la vía diplomática, sin obtener resultados significativos.

1759. En Canadá, durante la guerra entre franceses e ingleses, las tropas francesas del general Montcalm son derrotadas en la batalla de las Plaines d'Abraham. La consecuencia fue el control británico de facto sobre el territorio.

1584. En España se termina de construir el Monasterio y Palacio Real de El Escorial, iniciado por orden de Felipe II. La obra quedó como uno de los grandes símbolos arquitectónicos y políticos de la monarquía hispánica.

533. En las cercanías de Cartago, el general bizantino Belisario derrota al rey vándalo Gelimer en la batalla de Ad Decimum. La victoria fortaleció la expansión del Imperio Bizantino en el norte de África.

490 a. C.. En la llanura de Maratón, las fuerzas griegas derrotan al ejército persa en una batalla decisiva para la historia antigua. De ese enfrentamiento surgió además el relato de Filípides, asociado con el origen simbólico de la maratón.

Quiénes nacieron un 13 de setiembre

1879. Nace en Corning, Estados Unidos, Margharet Sanger, reformadora social vinculada al movimiento por el control de la natalidad. Su trayectoria la convirtió en una figura de referencia en debates sobre planificación familiar.

1819. Nace en Leipzig, Alemania, Clara Wieck Schumann, destacada pianista del siglo XIX. Su nombre quedó unido tanto a su carrera musical como a su vínculo con el compositor Robert Schumann.

1475. Nace en Roma César Borgia, hijo de Rodrigo Borja, luego papa Alejandro VI. Su figura tuvo fuerte influencia en la política y las disputas de poder de la Italia renacentista.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.