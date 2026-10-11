Qué se celebra hoy, domingo 11 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, domingo 11 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de esta fecha.

Qué se conmemora este 11 de octubre

El 11 de octubre de 1968, la NASA lanzó el Apolo 7, la primera misión tripulada del programa Apolo, que probó en órbita terrestre los sistemas que luego llevarían al hombre a la Luna. La misión fue comandada por Wally Schirra junto a Donn Eisele y Walter Cunningham, y despegó desde Cabo Cañaveral en un cohete Saturno IB. La nave realizó 163 órbitas a la Tierra en un total de 11 días, verificando el módulo de comando y servicio, los sistemas de propulsión, navegación, soporte vital y comunicaciones, así como la capacidad de realizar maniobras de encuentro espacial y transmitir televisión en vivo desde el espacio.

Eventos históricos que ocurrieron un 11 de octubre

1976: El final oficial de la Revolución Cultural llega a China cuando Hua Guofeng ordena el arresto de la denominada Banda de los Cuatro, integrada por la viuda de Mao y tres de sus colaboradores. El episodio marcó un punto de quiebre en la política china y abrió una nueva etapa tras la muerte del líder comunista.

1968: En Panamá, un golpe de Estado de la Guardia Nacional derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid. Tras la acción, se forma una Junta presidida por Omar Torrijos y Boris Martínez, en un episodio decisivo para la historia política panameña.

1962: Se inaugura en Ciudad del Vaticano el Concilio Vaticano II, convocado para impulsar una renovación de la Iglesia Católica. La iniciativa, promovida por Juan XXIII, dio inicio a un proceso de cambios de fuerte impacto religioso e institucional.

1876: En México, el general Porfirío Díaz se subleva contra el presidente Lerdo de Tejada. El levantamiento formó parte de la Revolución de Tuxtepec y fue determinante en el ascenso político de Díaz.

1838: Narváez entra en Madrid tras derrotar a fuerzas carlistas en La Mancha. El avance significó una pérdida de iniciativa para el carlismo y aceleró su declive en el conflicto español.

1745: En la ciudad alemana de Leyden, Ewald Jurgen von Kleist presenta un dispositivo capaz de almacenar cargas eléctricas. El invento, conocido como botella de Leyden, fue el primer tipo de condensador de la historia.

1698: Inglaterra, Francia y Holanda acuerdan en el tratado de La Haya el reparto de posesiones españolas ante la falta de descendencia de Carlos II. El entendimiento generó la oposición del monarca, que rechazaba la división del Imperio Español.

1582: Esta fecha quedó asociada a la reforma del calendario gregoriano impulsada por Gregorio XIII. Como parte del cambio que reemplazó al calendario juliano, varios días fueron suprimidos, por lo que el 11 de octubre de ese año no existió en el calendario actual.

Papa Gregorio XIII. Foto: Wikimedia Commons.

Quiénes nacieron un 11 de octubre

1885: En Burdeos nace François Mauriac, poeta y novelista francés distinguido con el Premio Nobel de Literatura en 1952. Entre sus obras más reconocidas figuran "El desierto del amor" y "Nido de víboras".

1884: Nace en Nueva York Eleanor Roosevelt, diplomática de Naciones Unidas y figura destacada en labores humanitarias. Con el tiempo se convertiría en una de las mujeres más influyentes y admiradas de su época.

1846: En Buenos Aires nace Carlos Pellegrini, abogado y político argentino. Años más tarde asumiría la presidencia de la Nación tras la renuncia de Miguel Ángel Juárez Celman.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.