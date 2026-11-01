Qué se celebra hoy, domingo 1 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, domingo 1 de noviembre de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron su huella en la historia.

Qué se festeja este 1 de noviembre

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad de la Iglesia católica que honra a todos los santos. La fecha fue creada por la tradición católica con el objetivo de rendir homenaje a quienes llevaron una vida de fe y ejemplaridad. La celebración forma parte de un ciclo que continúa el 2 de noviembre con el Día de los Difuntos, dedicado a orar y recordar a los fallecidos. En muchos países, incluido Uruguay, ambas jornadas se asocian con visitas a cementerios, ofrendas florales y actos de recuerdo familiar.

Eventos históricos que ocurrieron un 1 de noviembre

1995: En Sudáfrica, 18 meses después de dejar atrás el régimen segregacionista del apartheid, el CNA del presidente Nelson Mandela gana con el 58 por ciento de los votos las primeras elecciones municipales multirraciales.

Nelson Mandela. Foto: Wikimedia/Commons.

1954: El Frente de Liberación Nacional Argelino inicia su larga guerra de liberación contra Francia, un proceso que culminará con la victoria en 1962.

1952: Estados Unidos hace explotar la primera bomba de hidrógeno del mundo en un atolón remoto del Océano Pacífico. La detonación termonuclear, de 10,4 megatones, destruye por completo una isla y profundiza la amenaza de una guerra atómica.

1922: En Turquía, Kemal Ataturk encabeza un golpe de Estado que suprime el sultanato y marca el cierre del imperio otomano. Más adelante impulsará un moderno Estado laico con amplias reformas institucionales y culturales.

1860: En Estados Unidos es elegido Abraham Lincoln, republicano y antiesclavista, quien se convertirá en el décimo sexto presidente del país.

Retrato de Abraham Lincoln. Foto: Wikimedia Commons.

1800: El presidente John Adams se convierte en el primer mandatario de Estados Unidos en ocupar la Casa Blanca. El hecho quedó registrado también en una carta dirigida a su esposa, en la que expresó su deseo de que hombres honestos y sabios gobernaran bajo ese techo.

1755: En Portugal, la ciudad de Lisboa queda destruida a causa de un sismo, seguido poco después por un maremoto. El desastre deja unas 32.000 personas muertas, además de miles de heridos y damnificados.

1641: En Inglaterra, el rey Carlos I se ve obligado a aceptar una reforma total de la Constitución. La medida responde a la desconfianza sobre la figura del monarca, en medio de tensiones políticas y de la crisis desatada por la revolución en Irlanda.

1628: Tras 13 meses de asedio, el cardenal Richelieu, primer ministro francés, conquista la ciudad hugonota de La Rochelle.

1478: Una bula papal de Sixto IV autoriza la implantación del Tribunal de la Inquisición en Castilla. La institución tendrá como objetivo perseguir falsas conversiones de judíos y musulmanes, y aplicará la tortura como método para obtener confesiones.

996: El Sacro Emperador alemán Otto III dona al obispo de Freising un territorio denominado Ostarrichi. El acta es considerada la primera referencia documental a Austria y a su fundación como tal.

Quiénes nacieron un 1 de noviembre

1892: Nace en Moscú Alexander Alekhine, Gran Maestro y campeón mundial de ajedrez. Alcanzó el título mundial en 1927 ante José Raúl Capablanca y lo recuperó en 1937, consolidándose entre las grandes figuras de este deporte.

1880: Nace en Berlín Alfred Lothar Wegener, meteorólogo y científico alemán. Es reconocido por desarrollar la teoría de la deriva continental, una de las bases de las grandes transformaciones científicas del siglo XX.

1549: Nace en Cigales Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II y reina consorte de España y Portugal desde 1570.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.