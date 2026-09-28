Científicos descubren fisura en la tierra: vieron cómo se fracturan placas tectónicas causantes de terremotos

Un equipo internacional de científicos logró observar con un nivel de detalle sin precedentes el deterioro progresivo de la zona de subducción de Cascadia, una emblemática franja oceánica ubicada frente a las costas del noroeste del Pacífico, entre Estados Unidos y Canadá.

Las imágenes de alta resolución revelan que las placas tectónicas Juan de Fuca y Explorer, las cuales se deslizan de manera continua por debajo de la placa norteamericana a la altura de la isla de Vancouver, registran severas fallas y fracturas en su estructura profunda.

Entre los hallazgos más relevantes resalta una grieta de 75 kilómetros de longitud que atraviesa completamente la corteza de la tierra oceánica en proceso de hundimiento. La investigación, publicada en la revista especializada Science Advances, sostiene que este fenómeno permite entender en tiempo real la forma en que los grandes sistemas tectónicos del planeta se desintegran antes de desaparecer de manera definitiva.

La tecnología que rastreó la grieta submarina

Para identificar estas deformaciones bajo el lecho marino, los expertos recopilaron registros de actividad sísmica y los cruzaron con datos de reflexión sísmica captados durante el experimento CASIE21, una expedición llevada a cabo en 2021 con el respaldo económico de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF).

La toma de muestras se efectuó desde un buque científico que emitió ondas sonoras directamente hacia el fondo del océano. El retorno o eco de estas vibraciones fue captado en la superficie mediante un cable de 15 kilómetros cargado de sensores submarinos.

Gracias a esta tomografía geológica, la comunidad científica detectó fracturas de gran profundidad y un desplazamiento telúrico de aproximadamente cinco kilómetros en un sector específico de la placa.

En declaraciones recogidas por Science Advances, Brandon Shuck, geólogo de la Universidad Estatal de Luisiana y autor principal del estudio, explicó la magnitud de la rotura identificada en el Océano Pacífico: "Una de las grandes fallas está fracturando activamente la placa de tierra en el Pacífico aunque el desprendimiento todavía no se ha completado".

Escombros de una edificación destruida tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte de Colombia Carlos Ortega/EFE

Sismos desiguales y microplacas en formación

Los patrones de sismicidad medidos sobre la hendidura de 75 kilómetros entregaron pistas clave sobre la evolución del fenómeno. Las mediciones mostraron que mientras algunos tramos de la falla registran sismos de forma regular, otros sectores presentan un nivel de actividad anormalmente bajo.

Para el grupo de geólogos, esta disparidad sísmica es la prueba de que ciertos bloques de la placa oceánica ya se separaron físicamente del cuerpo principal, mientras la grieta madre continúa expandiéndose hacia los costados.

Este comportamiento demuestra que la muerte de una zona de subducción no ocurre mediante un único colapso repentino. Por el contrario, el fin de un sistema tectónico en Cascadia avanza por fases interconectadas:

La placa principal empieza a desarrollar grandes fisuras transversales por la presión del hundimiento.

Fragmentos masivos de roca se desprenden paulatinamente y dan origen a microplacas independientes.

Se configuran nuevos límites tectónicos en el suelo oceánico.

Las secciones restantes continúan hundiéndose de forma aislada bajo el continente norteamericano.

El desarrollo completo de cada uno de estos episodios de ruptura puede tardar millones de años en consolidarse.

Personas observan una edificación destruida tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia Carlos Ortega/EFE

Respuestas geológicas y riesgo de grandes terremotos

El mecanismo observado en la isla de Vancouver aclara enigmas de la geología histórica global. En las costas de Baja California, México, reposan microplacas aisladas que corresponden a los restos de la antigua placa de Farallón.

El comportamiento actual de Cascadia confirma el modelo teórico de cómo esos fragmentos quedaron a la deriva tras la separación gradual de la franja original.

Así mismo, la separación de estas estructuras altera el comportamiento de los volcanes costeros. Cuando un fragmento de roca hundida se desprende por completo, deja expuesta una grieta conocida como 'ventana de la placa'.

Por esa abertura fluye material incandescente desde el manto terrestre hacia la superficie, lo que modifica de manera directa la producción y composición del magma en la región.Frente a los riesgos para las poblaciones costeras de Canadá y Estados Unidos, los científicos investigan si estas fracturas recientes influyen en el comportamiento y propagación de futuras rupturas telúricas.

No obstante, los autores del informe aclararon que el descubrimiento no altera la evaluación del peligro sísmico en escala humana, por lo que la zona de subducción de Cascadia mantiene intacta su capacidad histórica de generar terremotos y tsunamis de gran magnitud.

El valor del hallazgo radica en la oportunidad única de documentar en directo un proceso planetario que antes solo podía inferirse analizando fósiles rocosos de millones de años de antigüedad.

Por Pamela Avendaño, El Tiempo/GDA