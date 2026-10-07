Una masa coronal solar impactará la Tierra y provocará auroras boreales visibles en 22 estados de EE.UU.

Varias zonas de Estados Unidos se preparan para la posibilidad de ver las auroras boreales durante la noche del jueves 8 de octubre hasta las primeras horas del viernes 9 de octubre. Este fenómeno suele ser inusual para la mayoría de los estadounidenses, pero una reciente eyección de masa coronal proveniente del Sol podría hacerlo posible.

Centro de Predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para esos días, y señala que probablemente se produzcan condiciones de tormenta geomagnética de clase G1 a G2 cuando la eyección llegue a la Tierra.

El espectáculo astronómico se podría ver desde 22 estados y en todo el territorio canadiense, indicó Forbes.

Eyección de masa coronal podría iluminar el cielo con auroras boreales

El Sol desató una potente erupción a primera hora del 6 de octubre, lanzando una eyección de masa coronal en dirección a la Tierra que podría dar un impulso a las auroras boreales, según Space.com. Si una parte considerable de la eyección de masa coronal está dirigida hacia la Tierra, podría desencadenar una tormenta geomagnética y hacer que las auroras sean visibles en latitudes más bajas de lo habitual, indicó el portal especializado. El nivel de espectacularidad del fenómeno también dependerá en gran medida de la orientación magnética de la CME cuando llegue a la Tierra.

Alerta de tormenta geomagnética emitida por la Administración Nacional y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés), traducida al español. Foto: NOAA.

Las eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) son grandes expulsiones de plasma y campos magnéticos desde la corona del Sol, según la NOAA. Pueden expulsar miles de millones de toneladas de material coronal y transportar un campo magnético incorporado (congelado en el flujo) que es más intenso que el campo magnético interplanetario del viento solar circundante.

Las CME se desplazan desde el Sol hacia el exterior a velocidades que van desde menos de 250 kilómetros por segundo (km/s) hasta cerca de 3.000 km/s. Las eyecciones más rápidas dirigidas hacia la Tierra pueden llegar a nuestro planeta en tan solo 15 a 18 horas, mientras que las más lentas pueden tardar varios días en llegar.

De acuerdo con la NOAA, a medida que se alejan del Sol, las CME aumentan de tamaño. Las más grandes pueden alcanzar una dimensión equivalente a casi una cuarta parte de la distancia entre la Tierra y el Sol para cuando llegan a nuestro planeta.

NOAA pronostica que las auroras boreales se podrían ver desde el norte de EE.UU.

El último pronóstico de la NOAA indica que se esperan efectos menores, principalmente en algunas infraestructuras tecnológicas. La aurora puede llegar a ser visible en algunos estados del norte y del medio oeste superior de EE.UU., desde Nueva York hasta Idaho.

Los estados que podrían ver las auroras boreales en el cielo entre el jueves y el viernes son:

Alaska

Washington

Idaho

Montana

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Minnesota

Wisconsin

Michigan

Maine

Vermont

Nuevo Hampshire

Oregon

Wyoming

Nebraska

Iowa

Illinois

Indiana

Ohio

Colorado

Pensilvania

Nueva York

Tormenta solar. Foto: Freepik.

¿Cuándo podrían ser visibles las auroras boreales?

Según el último pronóstico de tres días de la NOAA citado por Space.com, las auroras se podrían ver durante estos horarios:



Condiciones G1 entre las 23:00 y las 2:00, hora del este de EE.UU., del 8 al 9 de octubre.

entre las 23:00 y las 2:00, hora del este de EE.UU., del 8 al 9 de octubre. Posible pico de actividad G2 entre las 5:00 y las 8:00, hora del este de EE.UU., el 9 de octubre.

Estos horarios son aproximaciones y podrían cambiar a medida que la CME se aproxime a la Tierra.