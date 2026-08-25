Un iceberg del tamaño de Manhattan se desprendió de un glaciar en Groenlandia

Una noticia publicada por ScienceDaily, basada en observaciones de la Agencia Espacial Europea (ESA), informó que una sección de unos 76 kilómetros cuadrados del glaciar Petermann se desprendió el martes 4 de agosto de 2026.

Se trata del mayor desprendimiento del glaciar desde 2012 y el mayor desprendimiento de icebergs registrado en el Ártico desde el año 2020. Los especialistas sostienen que podrían producirse dos desprendimientos más, y de superficies de mayor tamaño.

Ubicado al noroeste de Groenlandia, el glaciar Petermann estaba siendo documentado a cargo de satélites de la misión europea Copernicus Sentinel-1. Imágenes tomadas por el satélite un día antes del desprendimiento mostraban un significativo deterioro a lo largo de una parte de la superficie conocida como lengua de hielo.

Este iceberg tabular formado recientemente posee una superficie similar a la de Manhattan y puede alcanzar hasta 150 metros de espesor, según los especialistas.

Cuáles serán los próximos desprendimientos del glaciar Petermann según los expertos

El glaciar Petermann ha sufrido diversos desprendimientos en las últimas décadas, destacando los episodios ocurridos en los años 2008, 2010 y 2012. Sin embargo, existe la posibilidad de que esta nueva gran ruptura no sea el final del episodio, ya que los especialistas señalan que existen dos áreas más que podrían desprenderse en un futuro cercano.

Muro de hielo blanco reflejado sobre el agua Foto: Canva.

Estas dos islas de hielo poseen un área estimada de unos 97 y 87 kilómetros cuadrados, siendo en ambos casos mayores que el desprendimiento actual.

Martin Wearing, científico de la ESA especializado en el monitoreo de los datos satelitales, señaló que "este tipo de iceberg tabular de gran tamaño es relativamente raro en el Ártico, lo que convierte este desprendimiento en una oportunidad única para estudiar cómo una masa de hielo tan vasta se desplaza, evoluciona y finalmente se fragmenta".

En ese sentido, las autoridades canadienses también han tomado medidas de seguimiento tras el desprendimiento. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá (ECCC) sigue de cerca la trayectoria del iceberg y evalúa los posibles riesgos para las rutas marítimas y la infraestructura cercana.

Al mismo tiempo, los científicos continuarán con las investigaciones alrededor del glaciar Petermann, que monitorean desde 2019. El objetivo no solo radica en comprender la evolución de las fracturas y anticipar nuevos desprendimientos, sino también en analizar el comportamiento de estas nuevas masas de hielo, que pueden permanecer durante años en el océano y fragmentarse progresivamente, según los expertos.