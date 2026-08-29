La NASA lanza un observatorio panorámico capaz de fotografiar exoplanetas: detalles del telescopio Roman

La NASA confirmó que todo está listo para el lanzamiento este domingo del telescopio espacial Nancy Grace Roman, el observatorio panorámico más grande jamás construido, que tiene entre sus objetivos monitorear más de 2.000 galaxias gracias a un campo de visión 100 veces más amplio que el del telescopio Hubble. El despegue está programado para las 7:26 hora del este de Estados Unidos (11:26 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX.

Los expertos de la agencia espacial estadounidense dieron esta semana la luz verde a la misión tras completar la última revisión de preparación, un trámite que permitió adelantar el inicio del proyecto nueve meses respecto de la fecha originalmente prevista por la NASA.

Cómo es el viaje del telescopio Roman hasta el punto de Lagrange L2

Telescopio espacial Nancy Grace Roman Foto: Sydney Rohde/NASA

Una vez lanzado, el telescopio necesitará alrededor de cien días para alcanzar su destino final: una zona gravitacionalmente estable ubicada entre el Sol y la Tierra, conocida como punto de Lagrange L2. Desde allí, Roman comenzará a rastrear el universo en busca de respuestas sobre la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja.

El instrumento cuenta con un coronógrafo capaz de cancelar el brillo de las estrellas, lo que permitirá fotografiar planetas ubicados en sus proximidades. Su tarea se sumará a la de otros observatorios espaciales de la NASA: el amplio campo de visión de Roman permitirá abarcar grandes áreas del cielo de manera simultánea para detectar objetivos de interés, que luego podrán ser examinados con mayor precisión por otros telescopios, como el propio Hubble.

Cuántos datos generará el nuevo telescopio de la NASA cada día

Según los cálculos de la NASA, en un solo mes Roman capturará imágenes de un área del cielo 50 veces mayor que la cubierta por el Hubble en sus 30 años de actividad, y podrá detectar hasta la mitad de las estrellas que componen la Vía Láctea. Esa capacidad de observación generará 11 terabytes de datos por día, una cifra equivalente a descargar unas 350 películas en resolución 4K Ultra HD cada 24 horas.

Una de las metas centrales del telescopio durante sus primeros cinco años de actividad será la observación del centro de la Vía Láctea, que monitoreará cada 12,5 minutos. Pasado ese primer lustro, los objetivos de la misión se actualizarán en función de los descubrimientos que se vayan realizando.

Se espera que Roman agote su combustible en un plazo de diez años, aunque la NASA lo diseñó con la posibilidad de ser reabastecido, pese a que la agencia no cuenta actualmente con la capacidad técnica para dar servicio a este tipo de observatorios en el punto de Lagrange L2.

Quién fue Nancy Grace Roman, la astrónoma que da nombre a la misión

El telescopio lleva el nombre de Nancy Grace Roman, la primera astrónoma jefe de la NASA y una de las arquitectas del programa espacial moderno de la agencia estadounidense durante las décadas de 1960 y 1970. Su legado quedó plasmado en un instrumento que la propia NASA describe como el observatorio panorámico más grande construido hasta el momento.

Con informacion de EFE. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El Pais.