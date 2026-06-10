Luna de Fresa 2026: qué día y a qué hora ver la esperada Luna llena del mes de junio

La Luna de Fresa 2026 llegará sobre el final de junio. El instante central del plenilunio cae el 29 de junio a las 20:57 horas en Uruguay (UTC-3), lo que en la práctica implica que, según el huso horario, el “pico” de este fenómeno se reparte entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de junio.

Más allá del minuto exacto, la experiencia de observación suele concentrarse cuando la luna llena de junio aparece sobre el horizonte al caer la tarde, porque en esa franja puede verse más grande y con tonos cálidos por un efecto óptico de la atmósfera. Ese detalle es lo que hace a la expectativa alrededor de esta luna llena, aunque el apodo no describe un color “fresa”.

El calendario con todas las fases lunares de junio 2026

El mes de junio 2026 queda marcado por las próximas tres etapas principales:



Luna nueva : 15 de junio, 04:54 (UTC).

: 15 de junio, 04:54 (UTC). Cuarto creciente : 21 de junio, 23:55 (UTC).

: 21 de junio, 23:55 (UTC). Luna llena (Luna de Fresa): 29 de junio, 23:57 (UTC).

En términos prácticos, la Luna de Fresa no se limita a un instante: durante varias horas antes y después del punto exacto se percibe “plena”, y también se la ve prácticamente redonda en noches cercanas.

El origen del nombre: por qué se la conoce como Luna de Fresa

Hay diversas teorías sobre el origen del nombre de este fenómeno astronómico. La Luna de Fresa lleva su nombre principalmente por su tonalidad. Pero las fuentes de divulgación astronómica apuntan a otro origen, que se remonta a pueblos originarios de Estados Unidos. Según la tradición popular, este momento significaba la época vinculada a la cosecha, particularmente a la cosecha de bayas silvestres.

Igualmente, esta leyenda convive con el hecho físico que en el hemisferio norte, esta luna llena aparezca en una posición tal que puede intensificar los tonos anaranjados o rojizos al salir. Es un efecto de la luz atravesando la atmósfera, no una característica propia de la luna.

Fase lunar Archivo El País

¿Cuándo será la próxima Luna Llena?

La siguiente Luna Llena ocurrirá el 29 de julio de 2026 a las 14:36 GMT/UTC. Es la próxima Luna Llena luego de esta Luna de Fresa. En tanto esta última, la siguiente se prevé para el 19 de junio de 2027.