La "amenaza silenciosa" del ganado: el avance uruguayo para frenar una enfermedad que afecta al 80% de tambos

Científicos del Institut Pasteur de Montevideo, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) desarrollaron un nuevo paquete tecnológico para el diagnóstico de la leucosis bovina enzoótica. Esta enfermedad, causada por un retrovirus que integra su material genético en las células del sistema inmune del animal de forma permanente, afecta a entre el 70% y 80% de los vacunos en los tambos de Uruguay. Al tratarse de una infección que frecuentemente permanece asintomática, se la considera una "amenaza silenciosa" que debilita la inmunidad del ganado y reduce significativamente la producción láctea.

La innovación central radica en la creación de un kit de diagnóstico serológico tipo ELISA de origen nacional, el cual permite detectar anticuerpos contra el virus tanto en muestras de sangre como de leche. Según explicó a El País la Dra. Natalia Olivero, corresponsable del Laboratorio de Inmunovirología del Institut Pasteur, este test no solo es más económico que los insumos importados utilizados hasta el momento, sino que ofrece una alta sensibilidad y especificidad.

El proyecto incluyó además un segundo kit de tipo molecular para determinar la carga proviral, una información crítica para el manejo sanitario y la eventual erradicación de la patología en el país.

Impacto productivo y transferencia tecnológica

La leucosis bovina genera pérdidas económicas de relevancia debido a la inmunodepresión de los animales, lo que los vuelve propensos a otras infecciones y limita su capacidad productiva.

La transferencia de esta tecnología se realizó a la empresa ATEGEN, encargada de la producción comercial de los kits, asegurando que los productores locales accedan a una herramienta menos invasiva y más accesible. Este avance busca revertir las restricciones comerciales y los problemas sanitarios derivados de una enfermedad que, una vez contraída, acompaña al animal durante toda su vida.

Foto: Sociedad de Criadores de Hereford

Plan piloto y proyecciones en el sector lechero

Desde el año 2022, este kit de diagnóstico se aplica en el marco de un plan de control liderado por la Plataforma de Salud Animal de INIA La Estanzuela. El proyecto piloto, que se lleva a cabo en un tambo comercial del departamento de Colonia, ha arrojado resultados preliminares alentadores.

El objetivo de las instituciones involucradas es utilizar estos datos epidemiológicos precisos para establecer estrategias de control más efectivas, con la meta final de avanzar hacia la erradicación de la leucosis bovina en el rodeo uruguayo.

Olivero remarcó que el virus tiene la particularidad de integrar su material genético en las células del sistema inmune del bovino, por lo que el animal queda infectado de por vida. “No es como otros virus que se pueden curar; una vez que infecta, queda para siempre”, indicó, lo que dificulta su control y erradicación.