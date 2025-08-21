Expedición uruguaya al fondo del mar tendrá un programa de streaming: quiénes lo conducen y cuándo comienza

Redacción El País

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Universidad de la República (UdelaR) anunciaron esta semana el inicio de la expedición científica "Uruguay SUB 200. Viaje a lo desconocido" que se realizará en aguas jurisdiccionales uruguayas desde este viernes 22 de agosto hasta el 19 de setiembre.

En conferencia de prensa el rector de la UdelaR, Héctor Cancela, el director general de Secretaría del MEC, Carlos Varela Ubal y los coordinadores del equipo científico Alvar Carranza del Centro Universitario Regional del Este (CURE) y Leticia Burone de la Facultad de Ciencias (FCIEN - Udelar) brindaron detalles de la expedición, de la que se espera tener resultados sin precedentes referidas al comportamiento oceánico en las costas de nuestro país.

Varela destacó que esta expedición "permitirá conocer una parte de nuestra soberanía, de nuestro patrimonio, y aprender a cuidarlo y protegerlo". En este sentido destacó el trabajo interinstitucional del Ministerio a través de la Dirección de Innovación Ciencia y Tecnología (DICYT), del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) y del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN).

Por su parte, el rector de la UdelaR, Héctor Cancela, dio detalles del proceso que se viene realizando desde hace más de un año e indicó que "este proyecto permitirá avanzar en el conocimiento de los ecosistemas marinos del país, promover la conciencia ambiental y avanzar en la alfabetización oceánica con el fin de volcar a la comunidad todo lo que se va aprendiendo".

Una expedición a las profundidades oceánicas de Uruguay

El programa Uruguay Sub200, cuyo eje central es la campaña Fkt250812 del B/I (Buque de Investigacion) Falkor (too), busca promover la alfabetización oceánica, acercando a la sociedad el conocimiento del mar y su importancia para el desarrollo sostenible del país, mientras impulsa la alfabetización oceánica, vinculando ciencia, innovación y conciencia ciudadana.

La campaña Fkt250812 llevará a cabo una exploración moderna del margen continental uruguayo, empleando tecnología avanzada como el submarino operado remotamente (ROV SuBastian) y sondeos de alta resolución para revelar sus ecosistemas desconocidos.

El B/I Falkor (too) es operado por el Schmidt Ocean Institute (SOI), el cual trabaja para ampliar las fronteras de la investigación marina global brindando apoyo operativo, tecnológico e informativo de última generación a los proyectos pioneros de desarrollo de ciencia y tecnología oceánica en el mar.

En la travesía, liderados por la UdelaR, trabajarán 36 científicas y científicos, y 18 instituciones de seis países, que se enfocarán en la exploración de los ambientes marinos profundos. El buque cuenta con un robot de operación remota que puede recolectar datos, muestras biológicas y geológicas a 4.500 metros de profundidad. También participará el artista Alejandro Balbis, convocado por los investigadores para acercar cultura y ciencia.

Buque Falkor too. Foto: Schmidt Ocean Institute.

Articulación interinstitucional para el desarrollo científico

Desde la dirección de Ciencia y Tecnología se implementará una estrategia de difusión y divulgación permanente sobre los acontecimientos diarios más destacados de la expedición.

El Clemente Estable estará representado por un equipo de científicos liderados por la microbióloga Claudia Piccini, que investigarán las bacterias que habitan a profundidades de 3000 m o más. Las muestras obtenidas por el sumergible de la embarcación Falkor Too, serán analizadas en el laboratorio a bordo por parte de Piccini y su equipo, con el objetivo de identificar y conservar a los microorganismos obtenidos, muchos de los cuales aún son desconocidos para la ciencia.

En representación del MNHN, abordará la embarcación el magíster en Ciencias Biológicas, Sebastián Serra. En este marco, el Museo participará en la recolección y preparación de muestras biológicas, incluyendo fotografía, obtención de material para análisis químicos y genéticos, y su conservación como ejemplares de museo que permanecerán a disposición de los investigadores.

Por su parte, la dirección de Ciencia y Tecnología encabezará un equipo interinstitucional junto a los departamentos de Comunicación del MEC y de la UdelaR, y el equipo de investigación, para dar mayor visibilidad a las actividades de la expedición. El objetivo será colaborar con la divulgación científica de los hallazgos, con un lenguaje que pueda ser comprendido por la sociedad en su conjunto.

En este marco, además de la transmisión en vivo que se realizará desde el canal de YouTube de la expedición, de lunes a viernes, a las 21:00 horas, se realizará un programa de streaming a través del canal de YouTube del MEC en el que un panel integrado por científicos, científicas y comunicadores realizarán un resumen con los hallazgos más destacados del día.

El periodístico será conducido por Diego Zas (conductor en Canal 5 y Fácil Desviarse, FM Del Sol) y Noelia Etcheverry (conductora de La voz y Sonríe, te estamos grabando en Canal 10).

TravesíaSub200



Zarpa la expedición científica uruguaya a bordo del Falkor (too) para explorar las insondables profundidades de nuestro mar.



Con gran equipo haremos un streaming de lunes a viernes a las 21 h por el canal de YouTube de @MEC_Uruguay con lo más relevante del día. pic.twitter.com/KYP0awa9iK — Diego Zas (@DiegoZas) August 21, 2025

Desde este viernes 22 de agosto...Travesía SUB200



🗓️🕘 Streaming periodístico en el canal de Youtube de @MEC_Uruguay, para entender los secretos del mar uruguayo 🌊



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Diego "El Sapo" Zas. Foto: Leo Mainé.

Noelia Etcheverry y Rafael Cotelo en "La Voz Kids". Foto: Instagram @noe_etcheverry