Este domingo 31 de mayo de 2026 comenzará una nueva fase lunar: ¿cuál es y cómo se verá desde la Tierra?

La influencia tiene la Luna sobre nuestro planeta es innegable y tiene influencia sobre la vida humana en varios aspectos, como en las mareas, la iluminación nocturna o inclusive desde una perspectiva espiritual, mental o física de las personas. Es por ello que el calendario lunar y sus fases lunares generan tanto interés alrededor del mundo, y este domingo 31 de mayo de 2026 el satélite natural que tiene la Tierra entrará en una nueva etapa.

Las cuatro principales fases de la Luna son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden.

Cuál es la fase lunar que comenzará este 31 de mayo de 2026

Esta semana la Luna entrará en la fase de Luna llena. Cuando la luna está en esta fase, el astro estará en etapa de plenitud respecto al sol en su órbita alrededor de la Tierra, presentando su cara visible totalmente iluminada. El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

¿Cuál es el significado de esta fase lunar?

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Fases de la Luna. Foto: Freepik.

Cuando la Luna está en su fase de Luna llena, se suele creer que el plenilunio, como se le llama a esta fase, es un momento poderoso para enfocarse en la abundancia, la gratitud y la fortaleza personal, según La Nación.

¿Por qué se le llama Luna Azul?

La NASA explica que una Luna Azul mensual se produce cuando se observa la Luna llena dos veces en un mismo mes. El ciclo lunar es de 29,5 días, un poco más corto que la duración promedio de un mes calendario. Debido a ello, se puede dar lugar a una Luna llena al principio del mes, con suficientes días aún para completar otro ciclo, es decir, una segunda Luna llena en el mismo mes. En otras palabras, una luna llena que ocurre el 1 o el 2 del mes probablemente irá seguida de una segunda luna llena el 30 o el 31. Esto sucede cada dos o tres años, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos.

Hay varias teorías detrás del nombre de este fenómeno. Generalmente los nombres de las Lunas llenas provienen de tribus nativas de Estados Unidos, que adjudicaban distintos signficados a cada uno de estos eventos astronómicos. No obstante, una de las teorías del orígen de la Luna Azul apunta a que el nombre es una deformación del inglés, dado que en el inglés medieval el equivalente de blue era belewe, que significaba "traidor". Se le decía de esta manera al ser una luna llena adicional en primavera (en el hemisferio Norte), y esto implicaba tener que extender el período de ayuno de la Cuaresma.

Luna Azul.

El "belewe" fue mutando hasta llegar al "blue" y de aquí que en español el fenómeno se le denomina "luna azul". Por eso, esta luna no es azul por su color, sino que es "traidora" por la alteración del calendario religioso, el cual organizaba la vida social de las comunidades medievales.

Otra teoría alude a que se trata de una analogía al ser un fenómeno poco frecuente, "raro". El hecho de haber dos lunas llenas en un mes es muy particular y esporádico y por eso en inglés existía el dicho: "once in a blue Moon", para referirse a un suceso poco común.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.