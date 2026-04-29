Cambio en el polo norte magnético: cómo afecta la navegación global y la precisión de los celulares

El modelo de navegación estándar World Magnetic Model 2025 (WMM2025) se vio forjado a actualizarse tras un desplazamiento significativo del polo norte magnético de la Tierra. El modelo WMM2025 es la base de todos los sistemas de navegación aérea, marítima y de posicionamiento global, incluso en aplicaciones de celulares o integrados en autos como el GPS.

El WMM2025 está producido y regulado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés National Oceanic and Atmospheric Administration). Desde la identificación del polo magnético en 1831 (hacia donde apuntan las brújulas, cerca de Siberia), el mismo recorrió más de 2.200 kilómetros. El desplazamiento es intrínseco al polo, sin embargo se evidenció que en las últimas décadas el proceso presentó alteraciones importantes tanto en dirección como en velocidad.

Expertos de la comunidad científica se mostraron preocupados ante la desaceleración del movimiento del polo magnético. Lo que antes avanzaba entre 50 y 60 kilómetros al año, los últimos registros indican un movimiento de 35 kilómetros anuales. Esto representa la desaceleración más grande alguna vez registrada, lo que implica reajustes en los sistemas de navegación para mantenerse precisos y vigentes.

Diferencia entre el polo norte geográfico y el polo magnético de la Tierra

El polo norte geográfico es el punto fijo que marca el eje de rotación del planeta, mientras que el polo magnético es dinámico y cambia de posición según los movimientos y esparcimiento del hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra, que son las moléculas generadoras del campo magnético terrestre que permite la orientación a través de brújulas.

Impacto en la vida diaria: ¿por qué los celulares y GPS necesitan esta actualización?

El modelo WMM2025 es la base de cualquier sistema de navegación móvil, para calibrar brújulas digitales, mapas integrados en aplicaciones, y cualquier información relacionada a la ubicación y el espacio en la Tierra.

Este movimiento del polo magnético resulta imperceptible en la vida cotidiana, al momento de utilizar el celular o cualquier aparato con sistema de navegación. Igualmente, en entornos más sensibles como vuelos aéreos o viajes en barco, cualquier modelo del WMM2025 desactualizado brindará información imprecisa, que resultará en errores de cálculo de varias decenas de kilómetros en el recorrido previsto.