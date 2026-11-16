Calendario lunar: cuál es la fase que comienza este martes 17 de noviembre y qué significado tiene

La Luna ejerce una influencia directa sobre la Tierra, desde fenómenos naturales hasta el interés que despiertan sus distintas fases por sus posibles efectos en el plano físico, mental y espiritual. En este contexto, el calendario lunar vuelve a captar la atención: el próximo martes 17 de noviembre de 2026, la Luna entrará en fase de Cuarto creciente, exactamente a las 8:47 horas, dando inicio a una nueva etapa de su ciclo.

Cuando la Luna está en esta fase, el astro ha recorrido una cuarta parte de su órbita y se muestra con la mitad de su cara visible iluminada por el sol, aumentando gradualmente su brillo noche tras noche.

El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

Las cuatro principales fases de la Luna son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden.

¿Cuál es el significado de esta fase lunar?

Aunque la ciencia no lo avala, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Fases de la Luna. Foto: Freepik.

Cuando la Luna está en su fase de Cuarto creciente, se suele creer que hay un crecimiento o la oportunidad de afrontar nuevos retos a nivel personal o profesional, según Vogue México. Por otro lado, en la astrología se cree que esta fase lunar es propicia para cortarse el pelo si se busca un crecimiento saludable.

Calendario lunar: próximas fases lunares

De acuerdo con el sitio Time and Date, el calendario lunar indica que la Luna cambiará de fases en las siguientes fechas:

24 de noviembre: Luna llena

1 de diciembre: Cuarto menguante

8 de diciembre: Luna nueva

17 de diciembre: Cuarto creciente

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.