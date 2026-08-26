TV Ciudad cambia su programación para homenajear a Ruben Rada: los especiales que emitirá en honor al artista

La muerte de Ruben Rada a los 83 años generó este miércoles una serie de homenajes al músico uruguayo, y la televisión también modificará su programación para recordarlo. Esta tarde, TV Ciudad anunció que cambiará su grilla habitual de esta noche y dedicará tres horas a distintas apariciones y conciertos del artista.

La programación especial iniciará a las 21.00 con una edición de Mirá Montevideo dedicada a Rada. El ciclo repasará la figura y la trayectoria de uno de los músicos fundamentales de la cultura uruguaya.

A las 22.00 llegará el turno de Montevideo Rock 2018, con la emisión del especial dedicado al músico. Rada había sido uno de los protagonistas de aquella edición del histórico festival montevideano, que se realizó en la Rural del Prado y reunió durante varias jornadas a artistas uruguayos e internacionales.

La programación seguirá a las 23.00 con la emisión del Concierto por la Identidad, que se celebró en mayo en el Teatro Solís, y que reunió sobre el escenario a Rada, León Gieco y Agarrate Catalina. Un mes antes, los tres habían protagonizado la última presentación conjunta del espectáculo Terapia de murga.

“Con motivo del fallecimiento del músico Ruben Rada, TV Ciudad cambia su programación habitual del día de hoy a modo de homenaje”, informó el canal al anunciar la grilla especial.

⚫️ Con motivo del fallecimiento del músico Ruben Rada, TV Ciudad cambia su programación habitual del día de hoy a modo de homenaje.



21h — Mirá Montevideo | Especial Ruben Rada

22h — Montevideo Rock 2018 | Especial Ruben Rada

23h — Concierto por la Identidad | Ruben Rada, Leon… pic.twitter.com/qnqvsk2Zza — TV Ciudad (@TVCIUDADuy) August 26, 2026

La modificación de la programación se suma a los distintos homenajes que empezaron a organizarse este miércoles luego de conocerse la muerte del artista, entre ellos un encuentro musical en Isla de Flores y Minas, organizado por la cantautora Sofía Alvez.

Rada falleció a los 83 años tras permanecer cerca de un mes internado por una neumonía bilateral. Durante más de seis décadas de trayectoria, el músico construyó una obra que atravesó el candombe, el rock, el jazz, la murga y la canción popular, además de mantener una extensa relación con la televisión uruguaya como músico, conductor y humorista.

