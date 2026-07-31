Tras casos de agresión, Bernardo Wolloch deja "Todo se sabe": el motivo familiar y cómo seguirán "cazando chantas"

Bernardo Wolloch se despidió este jueves de Todo se sabe y puso punto final a una etapa de cinco años al frente de "Cacería de chantas", el segmento de denuncias contra presuntos estafadores que nació en Santo y seña (Canal 4) y continuó en el programa de streaming conducido por Ignacio Álvarez.

La salida del periodista no implica el final del espacio. Por el contrario, Álvarez anunció que la sección continuará con una nueva conducción, dando inicio a una nueva etapa de uno de los formatos más populares del ciclo.

La despedida se dio al término de una investigación sobre una empresa de contenedores denunciada por cobrar importantes adelantos económicos sin entregar los trabajos comprometidos. Según el informe, la firma a cargo de un matrimonio acumula retrasos de al menos dos años y deudas que superarían los 100.000 dólares.

La razón de la salida de Bernardo Wolloch de "Todo se sabe"

Ignacio Álvarez explicó que la decisión está vinculada a un cambio personal trascendental para Wolloch. El periodista será padre por primera vez en octubre y, junto a su familia, resolvió dar un paso al costado luego de varios episodios de tensión ocurridos durante las coberturas.

"Va a ser padre en octubre. Poco después de entrar a Todo se sabe se enteró de la noticia. Hubo dos episodios de violencia y lo hablaron en familia. Se está poniendo espeso esto de las cacerías de chantas", comentó el conductor, antes de bromear: "A Bernardo le voy a decir que es más estresante cambiar pañales que encarar a los chantas".

Clienta y equipo de "Todo se sabe" agredidos. Foto: Todo se sabe.

El segmento se caracteriza por confrontar personalmente a empresarios o particulares denunciados por presuntas estafas, una dinámica que en más de una oportunidad derivó en situaciones de extrema tensión. Entre los casos más recordados figuran las agresiones sufridas por el equipo durante un informe sobre una mueblería y otro vinculado a instaladores de piscinas. Los dos episodios terminaron con lesionados y denuncia policial.

Bernardo Wolloch luego de cinco años detrás de los chantas: "Cumplí un ciclo"

En el programa de este jueves, Wolloch recordó cómo comenzó su vínculo con el proyecto en plena pandemia, cuando estaba desempleado y evaluaba irse a Europa para realizar un máster en Ciencias Políticas pero la situación sanitaria mundial frustró sus planes.

"Me llamó Patricia Martín porque necesitaban un productor. Después Nacho me propuso volver con las denuncias y arrancamos. La primera 'Chantas' fue por un PlayStation robado", recordó.

Desde entonces, el segmento produjo alrededor de 100 investigaciones y se transformó en una de las marcas registradas primero de Santo y seña y luego de Todo se sabe.

"Pasaron cinco años y unas cien denuncias. Solo quiero agradecerte por la oportunidad. Acá se trabaja en serio, hay que meter muchas horas para sacar adelante cada informe", afirmó.

El periodista también destacó el compromiso del equipo y les dejó un mensaje a quienes lo sucederán: "El próximo que venga lo va a hacer mucho mejor que yo, pero va a tener que poner mucho, porque este trabajo requiere tiempo, dedicación y compromiso".

Sobre su decisión, fue claro: "Me voy porque siento que cumplí un ciclo. Creo que lo venía haciendo bien, pero también está bueno darle la oportunidad a otros. Voy a seguir en el periodismo; veremos qué depara el futuro".

Antes de cerrar, agradeció especialmente a la audiencia y a quienes se animaron a denunciar: "Sin los damnificados no hay 'Chantas'. Ellos son los que confían y hacen posible este espacio".

Con la llegada de su hija Allegra prevista para octubre, Wolloch inicia una nueva etapa personal, mientras "Cacería de chantas" se prepara para continuar con una nueva cara, pero con el mismo objetivo: investigar denuncias y exponer maniobras que afectan a consumidores y particulares.