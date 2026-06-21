Informe periodístico terminó a los golpes y denuncia policial: clienta y camarógrafo resultaron lesionados

Un informe del programa periodístico Todo se sabe derivó en un episodio de violencia que terminó con denuncias policiales, personas indagadas por la Justicia y una clienta lesionada. El hecho ocurrió durante una nueva entrega de la sección "Cartelera de chantas", encabezada por el periodista Bernardo Wolloch, dedicada a exponer presuntas maniobras comerciales irregulares.

La investigación comenzó a partir del caso de Viviana, una mujer que aseguró haber entregado una seña de 11.000 pesos para la compra de un sofá cama que nunca recibió. Según relató, la empresa, dedicada a la fabricación y venta de sillones, dejó de responder sus reclamos y finalmente la bloqueó tanto en redes sociales como en WhatsApp.

La denunciante explicó que ya había adquirido anteriormente otro mueble a la misma firma, operación que sí se concretó, aunque con demoras. Confiada en esa experiencia, realizó una nueva compra en enero de este año, pero esta vez el producto nunca fue entregado ni recuperó el dinero adelantado.

Ante la falta de respuestas, Viviana se contactó con Todo se sabe. Durante la investigación, el programa recordó que los responsables de la empresa ya habían sido denunciados años atrás por situaciones similares, aunque bajo otra denominación comercial y en diferentes domicilios.

Wolloch, acompañado por la damnificada, un camarógrafo y un guardia de seguridad, se presentó en el local para intentar obtener explicaciones. Allí fueron recibidos por una joven que se identificó como propietaria del comercio y aseguró que revisaría el caso para encontrar una solución.

Sin embargo, la situación comenzó a tensarse cuando la responsable pidió que las cámaras abandonaran el lugar. Aunque en un principio manifestó disposición a resolver el reclamo, las discusiones se prolongaron y, según relató el programa, la mujer llamó a su madre, quien sería la verdadera dueña, para que acudiera al establecimiento.

"Pero todo esta maniobra era una estrategia dilatoria para esperar a que llegara la madre", dijo Wolloch.

En efecto, la llegada de nuevas personas cambió por completo el escenario. La madre de la comerciante arribó acompañada por varios hombres y se produjo una agresión física contra los presentes. Primero recriminaron por estar "filmando" y luego procedieron a los golpes, principalmente hacia el camarógrafo y la cliente denunciante.

Las imágenes emitidas por Todo se sabe muestran momentos de gran tensión. Según el relato del programa, el camarógrafo fue golpeado y derribado al suelo mientras intentaban dañar su equipo de trabajo. Viviana, en tanto, se llevó la peor parte: recibió golpes en el rostro y fue tironeada del cabello. En las imágenes se escuchan sus gritos desgarradores. Más tarde debió constatar lesiones y presentaba un hematoma visible en uno de sus pómulos.

Tras el incidente, periodistas y denunciante concurrieron a la Seccional 9na de Policía. para radicar las denuncias correspondientes por presunta estafa, violencia privada y daños. El caso pasó a la órbita de Fiscalía, que ya citó a los involucrados.

El conductor del programa, Ignacio Álvarez, también se expresó en redes sociales. Allí calificó a los responsables como "delincuentes por partida doble" y cuestionó tanto la presunta maniobra comercial como la agresión sufrida por la clienta que había ido a reclamar la devolución de su dinero.

Según informó la emisión televisiva, actualmente hay cuatro personas indagadas en la causa, mientras la investigación judicial continúa su curso para determinar eventuales responsabilidades penales.

No es el primer incidente que ocurre este año con un informe de la "Cartelera de chantas". Hace algunas semanas, los dueños de una firma de piscinas denunciada por varios clientes reaccionó de forma violenta contra Wolloch y otros integrantes del programa en la calle. El caso también terminó en denuncia policial y este antecedente determinó que acudieran a la muebleria con un guardia de seguridad.

Cuando Álvarez consultó por qué el guardia no intervino ante la agresión a Viviana de parte de la dueña de la firma, el hombre se enegó porque se trataba de una agresora mujer. "Yo a las mujeres no las toco", se excusó.

