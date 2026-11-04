Sonora Aural 2026: quiénes son los 10 finalistas y qué figuras internacionales llegarán a Uruguay en noviembre

El Premio Sonora Aural anunció los 10 finalistas de su tercera edición, que reconocerá al podcast uruguayo más destacado. El ganador se conocerá el sábado 14 de noviembre durante la cuarta edición de Sonora, festival de podcast, en Espacio Zorrilla.

Los seleccionados son Bufete sentimental; Caronte: un podcast sobre eutanasia en Uruguay; Dos Caras: Juan de Dios; Ilustrhadas; La playlist de tu vida; La vaca atada; Más cerca; Ni pocas, ni solas; Pintó ocupación y Mapa antojadizo de podcasts.

Este último es conducido por Maxi Guerra, creador de Gastropolítica, ganador del Premio Sonora Aural 2025. Su nueva producción propone un recorrido personal por grandes historias en audio.

La lista reúne proyectos periodísticos, documentales, culturales y de divulgación. Bufete sentimental, conducido por Fernanda Kosak e Irene Delponte, analiza con humor casos políticos y personales desde el rol de “abogadas sentimentales”. Caronte, de Lucía Giúdice Graña, busca abrir una conversación informada sobre la eutanasia en Uruguay, mientras que Más cerca recoge testimonios de pacientes renales sobre diálisis y trasplantes.

Dos Caras: Juan de Dios, conducido por Martina Castro, investiga la historia del brasileño João Teixeira de Faria, el supuesto sanador espiritual denunciado por cientos de mujeres por agresión sexual. La vaca atada, de Guillermo Amexeiras y la diaria Radio, reconstruye el caso Conexión Ganadera mediante testimonios, documentos judiciales y personajes basados en historias reales.

También hay propuestas centradas en la cultura y la memoria. Ilustrhadas explora las trayectorias y obsesiones de escritores contemporáneos; La playlist de tu vida invita a compositores a contar el origen de canciones del rock uruguayo; y Ni pocas, ni solas recorre la historia de la ciencia a través de las mujeres que la hicieron posible.

Pintó ocupación, de Florencia Flores Iborra y Tristana Producciones, vuelve sobre la movilización estudiantil de 1996. La serie reconstruye la ocupación del Liceo 15 mediante archivos sonoros, fotografías y testimonios de quienes participaron.

Los finalistas fueron elegidos entre 30 producciones publicadas entre octubre de 2025 y setiembre de 2026. Podían participar residentes en Uruguay y uruguayos radicados en el exterior. El jurado está integrado por Paula Scorza, Ana Laura Pérez, Mandy Barrios, Martín “MaGnUs” Pérez y el argentino Federico Rusconi.

Las inscripciones para el festival se agotaron en siete días y el Espacio Zorrilla recibirá a 200 personas. Entre los invitados estarán los argentinos Santiago Calori y Fiorella Sargenti, que presentarán por primera vez en Uruguay una edición en vivo de Matar está mal, su programa sobre cine, cultura popular y crímenes.

También participarán Tomás Pérez Vizzón, director de Anfibia Podcast; la crítica española Ana Rivera y el podcast español Regresar es irse, centrado en María Luisa Elío, a quien Gabriel García Márquez dedicó Cien años de soledad.

La jornada incluirá los estrenos de Todavía cantamos y Pintó ocupación, y la presentación de Hiperfoco, de la productora Viru Viru. Un día antes, el viernes 13 desde las 17.00, el Centro Cultural de España albergará Sonora Creativa, instancia gratuita con nueve talleres, charlas y clubes de escucha.

La propuesta contará con especialistas de Uruguay, Argentina y España y actividades sobre mezcla de sonido, difusión y producción. Aunque el festival agotó sus cupos, todavía quedan lugares para Sonora Creativa a través de RedTickets.