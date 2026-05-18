Romántico vendedor de rosas sorprendió a periodista de "Subrayado" en móvil en vivo: "Me muero acá"

El romanticismo irrumpió en pleno móvil en vivo de Verónica Chevalier y descolocó a todos. Mientras recorría este domingo el festival gastronómico Montevideo Pop Up en el Parque Villa Biarritz para Subrayado, la periodista se topó con un personaje singular: Maxi, un vendedor de rosas que se presenta como “delivery de amor”.

La comunicadora entrevistaba a distintos responsables de puestos de comida —desde cocina checa hasta propuestas caribeñas— cuando apareció este joven emprendedor, que se mueve en moto llevando flores para ocasiones románticas. La originalidad del servicio atrapó enseguida a Chevalier, que no ocultó su sorpresa ni su entusiasmo al escucharlo explicar su trabajo.

“Caigo en la moto y vos pensás que te voy a robar. No, te voy a dar flores”, lanzó Maxi entre risas, mientras relataba cómo llega con un ramo de rosas para quienes buscan conquistar, pedir disculpas o reafirmar una relación amorosa. Según explicó, atiende pedidos a cualquier hora y se define como un mensajero de los sentimientos.

La reacción de Chevalier fue inmediata. “Me muero acá”, comentó divertida, fascinada con la propuesta. Incluso aprovechó para pedirle una rosa destinada a Magdalena Prado, quien estuvo al frente de la conducción de la edición dominical del informativo.

Verónica Chevalier. Foto: captura Canal 10.

El intercambio ganó rápidamente tono distendido y cómico. La periodista elogió al vendedor, lo calificó como “un visionario” y hasta le pidió sus redes sociales para promocionarlo. “¿Sabés qué? Te amamos”, remató ella, antes de continuar con la cobertura.

Maxi, que se presenta en TikTok como “Mister Delivery de Amor”, se convirtió por algunos minutos en el protagonista inesperado del móvil, que siguió en el mismo clima relajado y entre bromas.

La espontaneidad del momento terminó convirtiéndose en uno de los pasajes más comentados de la transmisión. Entre gastronomía internacional, humor y rosas, el móvil de Chevalier encontró un inesperado toque romántico en la pantalla de Canal 10.