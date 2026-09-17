Reproche del ministro Oddone a periodista Leo Sarro: revelan comentario previo a la nota que marcó la tensión

El fuerte cruce entre el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el periodista Leonardo Sarro durante una rueda de prensa en el Parlamento tuvo un antecedente (que no salió al aire) pocos minutos antes de que comenzaran las preguntas.

Según relataron a TV Show comunicadores que estaban presentes, en la previa de la conferencia se produjo un intercambio informal entre Sarro y Oddone a propósito de unas declaraciones que había realizado ese mismo día el senador nacionalista Sebastián Da Silva.

Sarro le mencionó al ministro los dichos del legislador, quien había cuestionado el perfil político del jerarca y aseguró que prefería al Oddone de “Café Misterio” antes que al de “comité de base” o "la bandera de Palestina". La referencia a la asistencia presuntamente frecuente de Oddone al conocido restaurante de Carrasco formó parte de una crítica irónica de Da Silva hacia el ministro, su conducción económica y su orientación política.

De acuerdo con los testimonios de personas que estaban en el lugar, el comentario que le trasladó Sarro no cayó nada bien en Oddone. El ministro adoptó un gesto serio y respondió que ese tipo de expresiones o bromas no contribuían a la política y planteó que tampoco era bueno amplificarlas desde los medios.

Aunque Sarro buscó poner paños fríos enmarcando el caso en una ironía de típica del estilo de Da Silva, ese breve diálogo anterior a la rueda de prensa marcó un primer momento de tensión entre el jerarca y el periodista, añadieron los testigos. Minutos después llegaría el intercambio que se hizo público y generó repercusiones políticas y mediáticas.

Oddone había concurrido este miércoles al Parlamento por el estudio de la Rendición de Cuentas en las comisiones integradas de Presupuesto y Hacienda del Senado. Al finalizar su comparecencia, habló con los medios y buena parte de las consultas estuvieron centradas en las perspectivas económicas, luego de conocerse una contracción de 0,5% interanual del PIB durante el segundo trimestre. El gobierno mantiene para 2026 una previsión de crecimiento de 1,6%.

Sobre el final de la rueda, Sarro llevó la conversación hacia la situación de los trabajadores con menores ingresos. “El que gana $ 25.000 está repodrido, ¿qué va a pasar con eso? ¿Hay esperanzas con este modelo?”, preguntó el periodista.

Oddone manifestó inicialmente que no consideraba que fuera una pregunta para esa instancia, pero finalmente respondió ante la insistencia de Sarro. El ministro sostuvo que el gobierno había adoptado medidas dirigidas a las personas de menores ingresos, mencionó la evolución del salario real, los ingresos de los hogares y los ajustes de las jubilaciones mínimas, y reconoció que todavía era necesario “esforzarse más”.

Entonces Sarro lanzó una comparación que terminó de tensar el intercambio: “Este modelo económico parece el mismo que en la época de Arbeleche”, en referencia a Azucena Arbeleche, ministra de Economía durante el gobierno anterior.

Oddone no respondió frente a los micrófonos y se alejó del lugar. Sin embargo, cuando la rueda de prensa parecía terminada, llamó al periodista. “Vení, vení”, se escucha decir al ministro en el registro realizado por el propio Sarro.

Cuando el periodista se acercó, Oddone le expresó su molestia: “Lo que acabás de hacer es de mala fe”. El video se interrumpe inmediatamente después, aunque testigos dieron cuenta de la que conversación no se extendió mucho más.

Nota completa con el ministro de economía Oddone pic.twitter.com/G2mibAUs34 — leo sarro press (@leosarro) September 16, 2026

Las críticas de Sebastián Da Silva al ministro Oddone

El comentario previo que Sarro había trasladado al ministro estaba relacionado con declaraciones de Sebastián Da Silva, quien ese día había realizado una dura crítica a Oddone.

“Es otro Oddone, es el Oddone de comité de base. La verdad que le queda pésimo”, afirmó el senador blanco, quien añadió: “Yo prefería el Oddone de Café Misterio”.

Da Silva cuestionó además las explicaciones del ministro sobre la marcha de la economía y aseguró que no reconocía en su actual discurso al economista que había escuchado antes de su llegada al gobierno.

"El Oddone de comité de base le queda pésimo!!. nos trata de gurises chicos" dijo Da Silva , sobre la comparecencia del ministro de economía en parlamento pic.twitter.com/G2HZZVNGT8 — leo sarro press (@leosarro) September 16, 2026

Las diferencias entre Da Silva y Oddone no son nuevas. El senador nacionalista ya había recurrido anteriormente a la referencia a Café Misterio para cuestionar al economista y contrastar su perfil profesional con su posterior actuación política.

Sarro, por su parte, difundió el registro completo de la rueda de prensa y el momento del reproche posterior del ministro, pero evitó hasta el momento realizar mayores comentarios públicos sobre el episodio.

Según transmitió a allegados, la reacción de Oddone no le generó enojo, lo inscribe como una reacción más y el periodista tiene previsto continuar cubriendo con normalidad las actividades y ruedas de prensa del ministro de Economía.

