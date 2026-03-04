Polémica porque nueva radio buscaría comunicadores con la condición de "no estar identificados con la izquierda"

La llegada de La Diaria a la radio 97.9 FM —frecuencia que hasta fines de 2025 ocupaba M24— despierta por estas horas una polémica referida a su eventual futura línea editorial. A la hora de diagramar su programación y contenidos para la nueva propuesta, cuyo estreno está previsto para el 6 de abril, los responsables de la emisora estarían buscando comunicadores "no identificados con el discurso de izquierda".

El caso lo expuso públicamente el comunicador Andrés Reyes, uno de los responsables del programa Todo por la misma plata, que era parte de la programación de la extinta M24 (97.9 FM) y cuyo ciclo se terminó abruptamente a finales de año en el marco de las negociaciones de venta de la emisora, con vínculos con el MPP (Frente Amplio). Los eventuales primeros interesados en la compra (El Observador en ese momento, según trascendió) buscaban contar con la emisora sin programación.

Ahora, confirmado el acuerdo con La Diaria, Reyes tuvo una reunión uno de los nuevos responsables de la incipiente emisora con intenciones de regresar al dial, pero ni el programa ni él como comunicador serán tenidos en cuenta en la nueva etapa de la radio. La Diaria arrendará primero las frecuencias en el horario de 7:00 a 21:00 a la espera de la confirmación del pase de las acciones de parte de la Ursec.

LEO CARRENO LEONA1803@GMAIL

A través de una carta en el blog de Todo por la misma plata, Reyes relata la experiencia frustrante de la reunión y hace un paralelismo con unas declaraciones del DT de básquetbol, Pablo López, quien alguna vez habló del dolor de "no ser elegido".

"Qué cosa fea no ser elegido. Presentarte a un llamado y no quedar. Declarar un amor no correspondido. Ver que pisaron y están eligiendo para el picado y quedás para el final. Son todas situaciones donde hasta el más fuerte de espíritu a sentirse decepcionado, en especial cuando presentaste tu mejor versión", expresó Reyes.

En el marco de su relato, el comunicador añadió que La Diaria cubrirá la programación con productos que ya tiene en su propiesta de radio digital y en producción, recurrirá a la fuerza laboral de su plantilla. Para eventuales contrataciones, según le habrían argumentado a Reyes, apelará a figuras "no identificadas con los discursos de izquierda". De esta forma, buscan "estar mejor parados con las agencias a la hora de vender publicidad. Problema que identifican como el causante de que M24 (y también La Diaria) tuviera ventas tan por debajo de lo que deberían tener en función de sus respectivas audiencias", escribió.

La situación llamó la atención en redes sociales en cuanto La Diaria ha sido un medio con línea editorial habitualmente emparentada con ideas de izquierda.

Reyes también dedicó palabras a sus excompañeros de M24, quienes en su enorme mayoría quedaron sin trabajo en diciembre. "No me dolió tanto por mí, más bien por varios compañeros que, ilusionados, aguardaban una llamada, un mail, una señal, algo que les permitiera volver a trabajar en aquello que aman, o en aquello para lo que se prepararon, o en aquello que saben y extrañan hacer. Algunos teníamos otros trabajos, otros pudieron enganchar en otros medios, pero los más están a la espera, apretando los últimos pesos del despido", añadió.

El comunicador dedicó palabras a los oyentes de Todo por la misma plata. "Pienso también en -no exagero- los cientos de personas que me escribieron por whatsapp o por redes, los que me cruzaron en la calle o en el Devoto, para hacer la pregunta que no tiene respuesta: "¿cuándo vuelven?. A todos les digo lo mismo: no lo sé. Pero calculo que alguien, en algún momento -quizás cuando ya hayamos perdido la esperanza- nos volverá a elegir", concluyó.

M24 cerró abruptamente a finales de 2025. La emisora con vínculos con MPP (Frente Amplio) aludió razones financieras para este cierre. Se argumentó que los nuevos compradores la querían sin programación. Así, comunicadores como Andrés Reyes, Gonzalo Cammarota, Fernando Tetes o Eduardo Preve quedaron sin aire de radio ante la bajada de sus respectivos programas.

Luego de una polémica pública, se arregló el monto de los despidos.

