Polémica tras tenso cruce entre periodista de TV Ciudad y Andrés Ojeda: desde el canal hubo llamado de atención

Un intercambio entre el periodista de TV Ciudad Federico Gyurkovits y el senador colorado Andrés Ojeda subió un tono más de tensión al habitual para una rueda de prensa y generó repercusiones en redes sociales y en la propia interna del canal de la Intendencia, según reconoció el propio comunicador.

El cruce se produjo cuando Gyurkovits consultó a Ojeda sobre qué debería hacer Uruguay ante una eventual visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre quien hay una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI).

“¿Usted considera que Netanyahu no debería ser detenido si viene a Uruguay, a pesar de que tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional y que el Estatuto de Roma está incorporado a la legislación uruguaya?”, preguntó el periodista.

Ojeda respondió que, a su entender, la cuestión tenía matices desde el punto de vista jurídico y consideró inconveniente instalar como certeza una situación que admite discusión. "Tienen sus salvedades esto", dijo. También coincidió con la postura expresada por el presidente Yamandú Orsi respecto a no anticiparse a una hipótesis porque no hay ningún indicio de esa eventual visita.

“Comparto de pleno con el presidente: ¿por qué nos vamos a meter en un lío gratuito en un momento delicado?”, expresó el senador. Ojeda añadió que Uruguay busca fortalecer su vínculo con Estados Unidos y planteó: “¿Tenemos necesidad de comprarnos un problema?”.

Fue entonces cuando el intercambio cambió de tono a la confrontación. “Hay un genocidio en el medio”, intervino Gyurkovits. “Bueno, eso es falso”, respondió Ojeda.

“¿Es falso que hay un genocidio?”, replicó el periodista. El senador manifestó que no pretendía ingresar en una discusión con el comunicador: “No voy a debatir contigo porque no corresponde. En una entrevista yo no debato, respondo preguntas”, dijo.

El contrapunto siguió en los mismos términos hasta que legislador lo dio por finalizado: "No voy a entrar en este debate. Gracias”, respondió.

“Eso es falso!!… yo no voy a discutir contigo!!” le manifestó el senador colorado Ojeda al periodista Federico Gyurkovits de tv Ciudad, porque le preguntó si no hay genocidio en Gaza como lo atribuye a Israel una comisión de las Naciones Unidas onu pic.twitter.com/bQLJewtLdT — leo sarro press (@leosarro) August 28, 2026

Los cuestionamientos por la forma del intercambio

Las imágenes del episodio circularon en redes sociales a través de un tuit del periodista Leo Sarro, generando división de opiniones respecto al episodio: algunos cargaron contra el periodista y otros defendieron su actitud.

Gyurkovits se refirió este lunes a las repercusiones durante una emisión de Éramos tan progres, el programa de streaming que conduce en el canal de Caras y Caretas. Agradeció por mensajes de apoyo pero también reconoció que recibió cuestionamientos. Mencionó que "gente importante" puso dudas sobre el tono empleado. "Tendrías que haber preguntado distinto", aseguró que le dijeron.

Según supo TV Show, desde esferas jerárquicas del canal municipal dirigido por Pablo Abdala Richero, le habrían manifestado a Gyurkovits preocupación por lo sucedido, aunque el intercambio habría sido en buenos términos y no en clave de "reproche" o "sanción", dijeron los informantes.

Gyurkovits explicó su posición y defendió su actuación durante aquella rueda de prensa. "Yo traté de explicar porque a veces son situaciones que se dan y se resuelven en cuestión de pocos minutos", dijo y añadió: "La otra persona me decía: "no, pero a veces las formas son más importantes". Pero estamos hablando de un genocidio, le decía yo", agregó.

