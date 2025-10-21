"La Voz Kids" anunció los finalistas del concurso de canto de Canal 10: quiénes son Valentina, Santino y Juana

Redacción El País

Este lunes por la noche, el concurso de canto La Voz Kids que se emite por Canal 10 anunció a sus tres finalistas. Luana, Agustín Casanova y Ruben Rada, los coaches de esta temporada, vieron la presentación de cada uno de sus tres semifinalistas y finalmente eligieron a uno por equipo, de cara a la gran final.

Y mientras Noelia Etcheverry y Daniel K se encargaban de anunciar y contener a los participantes de cada team, los jóvenes cantantes realizaron sus interpretaciones.

Por el equipo de Luana, las semifinalistas fueron Milagros Muscarelli, que interpretó "Mi tierra" de Gloria Estefan; Isabella de Lisa, con una versión en español de "Tattoo" de Loreen; y Juana Astol, quien interpretó "Beautiful Things" de Benson Boone. La elegida para representar al equipo en la final fue Juana.

Se trata de una revancha para la pequeña Astol, que en la pasada edición de La Voz Kids hizo el casting, pero no fue elegida. "Me encanta tocar guitarra, batería y bajo. Y juego al voleibol", dijo en su audición la joven de 12 años y oriunda de Montevideo.

Por el team Rada se presentaron Emiliano Vignone, quien interpretó "Dígale" de David Bisbal; Santino Sosa, a cargo de "Cinco minutos" de Lucas Sugo; y Micaela de León, con una versión de "Te está pasando lo mismo que a mi" de Marcela Morelo. El coach del equipo escogió a Santino para la final. El joven de 11 años es de Rocha y es sobrino del músico Carlos Malo. Se define como "muy matero" y hasta se animó a enseñar cómo se hace un mate en su audición.

El siguiente equipo en subir al escenario fue el AgusTeam, integrado por Martina Susena, que interpretó "Rolling in the Deep" de Adele; Alexandro Facal, que cantó "Te amo" de Franco de Vita; y Valentina Sosa, que eligió "En cambio no" de Laura Pausini. Casanova eligió a la más joven del equipo, Valentina, para que lo represente en la definición. La pequeña de 10 años dijo en su audición que ama cantar. Ha recibido mención en el Carnaval de las Promesas y este año fue elegida "Mejor voz de revista" en esa fiesta.

Cómo votar al ganador de "La Voz Kids Uruguay"

Con la elección de los finalistas, los jurados de la temporada ya no tienen la última palabra. Es que de ahora en adelante será el voto del público el que definirá al ganador o ganadora de La Voz Kids.

Para votar se debe enviar un mensaje de texto al 7020 solamente con el nombre del participante elegido, es decir, Juana, Valentina o Santino.