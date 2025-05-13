Bombazo en Canal 10: "La Voz Kids" fichó a una antigua figura de la casa para conducir con Noelia Etcheverry

Redacción El País

Luego de varias semanas de haberse confirmado la segunda temporada de La Voz Kids en Canal 10, esta semana comenzó la intensa campaña de expectativa e cara al lanzamiento. El programa se estrenará “muy pronto” y traerá varias novedades.

La más destacada es el cambio en la composición del jurado. En la primera temporada hubo cinco coaches para cuatro teams: Agustín Casanova, Valeria Lynch, Alex Ubago y Rubén Rada, quien compartió sillón con su hija Julieta Rada. Sin embargo, en esta segunda edición habrá tres equipos, liderados por tres populares cantantes: Agustín Casanova, Ruben Rada y Luana.

Pero la otra gran novedad es que Noelia Etcheverry, quien condujo la primera temporada de La Voz Kids junto a Rafa Cotelo y además fue presentadora de la última edición de La Voz, pero ya en solitario, volverá a compartir la conducción con una cara muy conocida de Canal 10. El elegido para su dupla es el mago Daniel K.

Aunque nunca condujo un formato de estas características, Daniel K es una cara conocida para los televidentes del Uruguay. Participó de programas como Cacho Bochinche, Caleidoscopio, Decalegrón y Dale con todo, siempre como mago, su rol central. Además, fue panelista en el formato de La Tele Todos contra mí, participó en MasterChef Celebrity (Canal 10), estuvo debajo de la máscara de Baby Dino en ¿Quién es la máscara? (La Tele) y fue columnista en el magazine 8AM de Canal 4.

En su época como figura de Canal 10, llegó a coconducir y presentar juegos en el programa de los fines de semana Consentidas, durante 2019 y 2020.

Este martes, Noelia y Daniel K fueron invitados al programa La mañana en casa, donde hablaron sobre el próximo estreno. “Es un proyecto hermoso y estoy seguro de que lo van a disfrutar”, expresó Daniel K en el living del magazine matutino.

El mago Daniel K. Foto: Archivo. Leonardo Mainé

“Son cerca de 80 participantes de todo el país, y también hay chicos de otros países”, contó Etcheverry. “Argentinos, brasileños… Gente que nació en Uruguay, se fue y ahora volvió. Participantes que se anotaron una, dos o hasta tres veces”, agregó la también conductora de Sonríe, te estamos grabando.

“Nosotros estamos jugando, nos estamos divirtiendo, y ellos lo perciben”, añadió Daniel K.

Respecto al vínculo con los pequeños participantes, agregó: “Me siento cómodo haciendo magia. Como conductor no me siento tan seguro, pero lo disfruté, y eso se lo transmití a los chicos. Es la primera vez que conduzco un programa. Puedo fallar, puedo errar, y la idea es esa: que sepan que lo hicimos con mucho amor”.

El popular artista, que este viernes estrena el espectáculo Magia y humor en Undermovie, ha sido parte de varios proyectos en los canales 4, 10 y 12. Su incorporación a La Voz Kids marca su regreso a la pantalla de Canal 10, así como un nuevo desafío.