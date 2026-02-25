Javier Máximo Goñi vuelve a los relatos luego del final de su etapa en Radio Oriental: los detalles

El “máximo relator” vuelve a escena. Tras el final de Hora 25 y las transmisiones deportivas de Radio Oriental, Javier Máximo Goñi prepara su regreso a los relatos de fútbol, esta vez por plataforma digital y a través de la Red Oro, que conecta a decenas de emisoras del Interior.

La reaparición será nada menos que en el clásico de este domingo entre Peñarol y Nacional. “Este domingo desde 17 y 30 hs. Un día. Una fiesta compartida”, escribió el relator en redes, marcando el tono emotivo de un retorno que apela a la memoria auditiva de miles de oyentes.

Goñi no estará solo. Volverá con su equipo habitual y con los comentarios de Carlos Bardakian, su histórico compañero de cabina. La dupla, que dejó huella en radio deportiva uruguaya, buscará reencontrarse con su audiencia en un formato que combina streaming (en futbolalmaximo.uy) y la potencia territorial de casi 50 radios del Interior.

Este domingo desde 17 y 30 hs. Un día. Una fiesta compartida. https://t.co/acT0dCCvaM — Javier Máximo Goñi (@javiermaximo56) February 25, 2026

De acuerdo a lo que confiaron allegados de forma extraoficial, se trata en principio de una experiencia “excepcional”. “Una forma de agradecer a oyentes, compañeros y sponsors. Una sana presión nos obliga”, expresaron los informantes.

El futuro inmediato de Fútbol al Máximo dependerá de reuniones clave en las que se definirá próximamente si el proyecto mantiene esta modalidad o se incorpora alguna emisora montevideana.

La salida de Goñi y su equipo de Radio Oriental se produjo a fines de 2025, en el marco del reperfilamiento de la emisora bajo la gestión de Casa Zorrilla, que orientó su programación hacia la información agropecuaria.

Ahora, con la mística intacta y la expectativa en alza, el clásico servirá como primer paso de una nueva etapa para una de las voces más reconocibles del relato futbolero uruguayo.