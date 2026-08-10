Fernando Frontán reconoció error tras un comentario en medio de discusión con Valeria Ripoll: "Fue infeliz"

La intervención del Ministerio de Trabajo en una serie de episodios protagonizados por figuras de los medios de comunicación abrió un debate que trascendió los casos puntuales y llegó al panel de Esta boca es mía, en Canal 12. La cartera solicitó a distintos medios sus protocolos y las medidas adoptadas frente a situaciones denunciadas públicamente como posibles casos de acoso laboral.

Entre los episodios que motivaron la actuación de oficio aparecen el comentario del exfutbolista y entrenador Juan Ramón Carrasco dirigido a la comunicadora Sofía Romano, a quien le sugirió que estaba “mal atendida” en referencia a su sexualidad, y el cruce protagonizado por Antonio Maeso en Buscadores, donde le preguntó a su compañera Daniela Bouret si “no le pegaban en la casa para que se calle”.

A estos casos se sumó otro episodio anterior, ocurrido en Esta boca es mía, cuando Fernando Frontán le dijo a Valeria Ripoll, durante una discusión, “calladita te ves más bonita”. La frase volvió a estar sobre la mesa luego de que el Ministerio se interesara por la situación y pidiera información al canal.

El tema fue abordado en el propio programa por Victoria Rodríguez, Ripoll, Frontán, Miguel Fernández Galeano y Pablo Casás. Frontán reconoció que su comentario fue un error y calificó la expresión como “infeliz” e "inapropiada". Explicó que se trató de un traspié en medio de una discusión y aseguró que no estuvo en su intención denigrar a su compañera.

Además de admitir el error, señaló que si hubiera incumplido alguna normativa, estaba dispuesto a asumir la responsabilidad correspondiente. “Al decirlo queda dicho”, reconoció, en referencia a que la intención original no elimina el efecto que puede tener una expresión de esas características.

Valeria Ripoll y Fernando Frontàn. Foto: Esta boca es mía.

Ripoll, por su parte, hizo una distinción entre el episodio protagonizado por Frontán y la actuación del Ministerio. Aseguró que no considera apropiado minimizar la frase, pero cuestionó que la cartera haya puesto el foco en estos casos mientras existen, según sostuvo, situaciones de verdadero acoso laboral que permanecen sin respuesta.

La exvicepresidenciable del Partido Nacional explicó que el Ministerio actuó de oficio a partir de los casos de Sofía Romano y Daniela Bouret y posteriormente se interesó por el episodio ocurrido en Esta boca es mía, aunque el episodio fue anterior.

Ripoll también cuestionó que no se actúe con la misma intensidad ante otras denuncias. En ese contexto mencionó el caso de Alejandra Casablanca, exjerarca vinculada a la Secretaría de Derechos Humanos, sobre quien, según afirmó, existieron denuncias que fueron archivadas.

“Me parece que para la gente es una tomada de pelo que el Ministerio actúe de oficio” en casos que adquieren repercusión pública mientras otras situaciones permanecen durante años sin resolución, sostuvo Ripoll. También manifestó su preocupación por que estos asuntos puedan terminar partidizándose.

En el debate apareció además el caso de Maeso y su decisión de abandonar Buscadores. Miguel Fernández Galeano valoró la salida del comunicador como una señal de responsabilidad frente a lo ocurrido. Ripoll, en cambio, discrepó con esa postura.

Para Ripoll, el reconocimiento del error y las disculpas deberían permitir que una persona tenga la posibilidad de aprender de lo ocurrido y demostrar con sus actos que no volverá a repetir la conducta. “No comparto la cancelación ni el escarnio público”, fue la idea que defendió durante el intercambio.

Fernández Galeano planteó otra mirada. Consideró que nadie debería necesitar tener “el cuero duro” para soportar comentarios agresivos y destacó la importancia de que existan normas y protocolos que ayuden a modificar determinadas conductas.

Victoria Rodríguez fue la encargada de cerrar el intercambio con una ironía que retomó precisamente la frase que había originado el caso. Al dirigirse a Pablo Casás, le dijo: “Estoy tentada a decirte ‘calladito te ves más bonito’”.