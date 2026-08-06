Entre "mal compañero" y "mal perdedor", altísima tensión en vivo entre dos integrantes de programa radial

Lo que comenzó como una chicana habitual en el tono humorístico del programa terminó convirtiéndose en un momento de tensión al aire en Los mismos locos, el programa de la tarde de El Espectador Deportes. Germán Silveira y José Redondo protagonizaron un intercambio durante la emisión, con acusaciones cruzadas de "mal compañero", "mal perdedor" hasta que otros integrantes del equipo intervinieron para bajar el clima.

El detonante fue la lectura de la tabla del "Prode", la competencia interna en la que los integrantes del programa pronostican resultados del Campeonato Uruguayo. Desde el control de la radio, Redondo presentó las posiciones con una frase que encendió la mecha: "Después del berrinche de Germán de ayer".

En ese momento reveló que Silveira compartía el último lugar con 51 puntos con la apuesta de los oyentes, a falta de un solo partido para cerrar el Torneo Intermedio. Esta discusión fue el martes, en la previa de la final de Peñarol ante Wanderers.

La respuesta del conductor fue picante: "Vos me tenés que dar para adelante a mí, no a los oyentes. Yo te traje a este programa", lanzó Silveira. A partir de ahí se generó una discusión que se salió de la típica sintonía bromista.

"Vos no sabés perder", le dijo Redondo y también dudó de sus condiciones como "compañero".

Silveira insistía en el punto: "Andá y preguntá quién te trajo... Te traje yo". Redondo respondió: "Es una estupidez lo que estás diciendo. Dejá de decirlo porque te hundís solo, Germán". "¿Qué importa quién me trajo? ¿Y quién te trajo a vos?", dijo y valoró al "gordo" como pilar de Los mismos locos, en referencia a Adrián Mozzone, presente en el estudio.

En cierto momento mencionaron a uno de los gerentes del Grupo Magnolio, que gestiona la emisora, Jorge Piñeyrúa. En concreto, Redondo sugirió: "¿Querés que llame al Piñe y le pregunte?". Ante la respuesta afirmativa de su interlocutor, Redondo agregó: "Sos un seca nuca del Piñe".

"Estás equivocado" y "sabés que yo tengo razón", fueron las respuestas de Silveira mientras Redondo insistía: "Quedaste pegado al aire" y añadió un "no me caminés".

Para esa altura de la discusión, Yuri Jakimczuk y Adrián Mozzone intentaron descomprimir la situación retomando la lectura de la tabla de posiciones y cambiando rápidamente de tema.

Finalmente, el programa continuó con la definición de cómo resolver el empate en el último lugar del Prode, aunque las chicanas entre ambos continuaron algunos minutos más.

El episodio llamó la atención de los oyentes porque, si bien Los mismos locos construye gran parte de su identidad sobre el humor, las bromas y las cargadas entre sus integrantes, en esta oportunidad el intercambio pareció superar el tono habitual.