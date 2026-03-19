Veto y Fer en Uruguay: fechas, precios y dónde comprar entradas para su "Bingo Musical" en el Movie

Primero conquistaron las redes. Después, los rankings de Spotify con su podcast. Ahora, Andrés Rovetto y Fernando Soto, vienen por los escenarios.

La dupla argentina se presenta este jueves y viernes en el teatro Movie con su espectáculo Bingo musical. Entradas a la venta en boletería o por la web del Movie a 1.200 pesos.

Conocidos como Veto y Fer, el matrimonio argentino convirtió sus videos virales (escenas de pareja donde lo cotidiano se vuelve reconocible y gracioso) en un fenómeno de audiencia.

De allí dieron el salto al streaming. Su podcast en Spotify no solo encontró público, sino que llegó a la cima de lo más escuchado en Spotify, donde acumulan millones de reproducciones con entrevistas a Griselda Siciliani, Majo Riera y Adriana Ricca, entre otras personalidades. Allí se abordan charlas de pareja y se hacen reflexiones existenciales con mucho humor.

Luego de dos temporadas en la aplicación, la dupla salió del streaming para probar en vivo con una propuesta que ya se presentó con éxito en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Con Bingo musical, Veto y Fer llevan su universo a un formato que mezcla show, juego y karaoke colectivo. La propuesta, que requiere de la participación activa del público, llega con premios, bailes y los hits inoxidables de los 2000.

Al ingresar a la sala, cada espectador recibe un cartón y, a medida que avanzan los temas, puede ir marcando casilleros hasta completar línea o llenar el bingo. En el medio, se anuncian premios, baile y ese combustible infalible: la nostalgia de inicios del 2000.