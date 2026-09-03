Teatro gratis en Montevideo: 5 obras y 13 funciones este setiembre con fechas, horarios y cómo será el ingreso
Cinco obras recorrerán nueve espacios de Montevideo hasta el 19 de setiembre. Todas tendrán entrada libre, aunque para ingresar a algunas de las funciones será necesario reservar un lugar previamente.
Cinco espectáculos repartidos en 13 funciones con entrada libre. Esa es la propuesta del Programa Fortalecimiento de las Artes, que comenzará mañana y se extenderá hasta el sábado 19 de setiembre en nueve espacios de Montevideo.
La programación comenzará mañana en el Centro Cultural Artesano. La primera función será a las 18.00 con Chu Q y la cueva del maestro, que combina humor físico, dramaturgia y técnicas circenses.
La obra, protagonizada por Nicolás “Chukurruku” Martínez, sigue a un aprendiz que quiere convertirse en “el mejor malabarista de la historia” y enfrenta las pruebas de un maestro excéntrico. También se presentará el domingo, a las 16.00, en el Centro Cultural Florencio Sánchez, y el viernes 11, a las 10.00, en el Complejo Sacude.
El ciclo también presentará Ida, la madre de internet, de Melanie Catan. La historia se centra en Amanda, una niña que debe investigar a una figura diferente. Así descubre a Ida Holz, una ingeniera pionera, quien le revela cómo llegó internet a Uruguay y el papel que tuvo en esa historia.
La obra acerca el legado de Holz a niños y familias. Las funciones serán este sábado, a las 18.00, en el Centro Cultural Artesano; el domingo, a las 17.00, en la Comisión Fomento Oriental Colón; el sábado 12, a las 16.00, en la Sala Lazaroff; y el domingo 13, a las 15.00, en el Centro Cultural Alba Roballo.
El domingo será el turno de Parte de este mundo, dirigida por Eduardo Piñero y Marco de Lucca e inspirada en textos de Raymond Carver. La propuesta invita a compartir una mesa con los actores y retrata las fragilidades humanas y los pequeños desastres emocionales. La función será a las 14.00 en el Almacén Cavalieri, en Camino de la Redención y Camino Dr. Francisco Azarola.
También se presentará Plantar bandera, escrita y dirigida por Federico Silva y ganadora de un Premio Onetti en 2024. Aborda los mitos fundacionales de Uruguay mediante tres artistas que recorren distintos pueblos.
La puesta combina circo criollo, carnaval y teatro contemporáneo, y se detiene en el alambramiento de los campos y el surgimiento del circo criollo. Se verá el sábado 12, a las 18.00, en la Casa Mujer 8, y el sábado 19, a la misma hora, en el Complejo Sacude.
El ciclo se completa con Cómo llorar en una casa llena de niños, escrita por Victoria Vera y dirigida por Valeria de Souza. Mediante el teatro, la danza, el humor y el lenguaje audiovisual, la propuesta sigue el “día de furia” de una madre y aborda las tareas de cuidado, el deseo, la identidad, la ira, el amor y la soledad.
Las funciones serán este sábado, a las 17.30, en la Biblioteca Batlle y Ordóñez; el domingo, a las 19.00, en el Cultural Artesano; y el domingo 13, a las 19.00, en la Sala Lazaroff.
Todas las funciones tendrán entrada gratuita. Para las presentaciones en el Centro Cultural Artesano, el Centro Cultural Florencio Sánchez y la Sala Lazaroff se recomienda reservar lugar; los números están disponibles en la web de la Intendencia. En las restantes, el ingreso será por orden de llegada, por lo que conviene concurrir con antelación.
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