Teatro gratis en Montevideo: 5 obras y 13 funciones este setiembre con fechas, horarios y cómo será el ingreso

Cinco espectáculos repartidos en 13 funciones con entrada libre. Esa es la propuesta del Programa Fortalecimiento de las Artes, que comenzará mañana y se extenderá hasta el sábado 19 de setiembre en nueve espacios de Montevideo.

La programación comenzará mañana en el Centro Cultural Artesano. La primera función será a las 18.00 con Chu Q y la cueva del maestro, que combina humor físico, dramaturgia y técnicas circenses.

La obra, protagonizada por Nicolás “Chukurruku” Martínez, sigue a un aprendiz que quiere convertirse en “el mejor malabarista de la historia” y enfrenta las pruebas de un maestro excéntrico. También se presentará el domingo, a las 16.00, en el Centro Cultural Florencio Sánchez, y el viernes 11, a las 10.00, en el Complejo Sacude.

El ciclo también presentará Ida, la madre de internet, de Melanie Catan. La historia se centra en Amanda, una niña que debe investigar a una figura diferente. Así descubre a Ida Holz, una ingeniera pionera, quien le revela cómo llegó internet a Uruguay y el papel que tuvo en esa historia.

La obra de teatro "Ida: la madre de internet". Foto: María José Medina

La obra acerca el legado de Holz a niños y familias. Las funciones serán este sábado, a las 18.00, en el Centro Cultural Artesano; el domingo, a las 17.00, en la Comisión Fomento Oriental Colón; el sábado 12, a las 16.00, en la Sala Lazaroff; y el domingo 13, a las 15.00, en el Centro Cultural Alba Roballo.

El domingo será el turno de Parte de este mundo, dirigida por Eduardo Piñero y Marco de Lucca e inspirada en textos de Raymond Carver. La propuesta invita a compartir una mesa con los actores y retrata las fragilidades humanas y los pequeños desastres emocionales. La función será a las 14.00 en el Almacén Cavalieri, en Camino de la Redención y Camino Dr. Francisco Azarola.

También se presentará Plantar bandera, escrita y dirigida por Federico Silva y ganadora de un Premio Onetti en 2024. Aborda los mitos fundacionales de Uruguay mediante tres artistas que recorren distintos pueblos.

Carla Moscatelli en "Plantar Bandera". Foto: Estefanía Leal

La puesta combina circo criollo, carnaval y teatro contemporáneo, y se detiene en el alambramiento de los campos y el surgimiento del circo criollo. Se verá el sábado 12, a las 18.00, en la Casa Mujer 8, y el sábado 19, a la misma hora, en el Complejo Sacude.

El ciclo se completa con Cómo llorar en una casa llena de niños, escrita por Victoria Vera y dirigida por Valeria de Souza. Mediante el teatro, la danza, el humor y el lenguaje audiovisual, la propuesta sigue el “día de furia” de una madre y aborda las tareas de cuidado, el deseo, la identidad, la ira, el amor y la soledad.

Las funciones serán este sábado, a las 17.30, en la Biblioteca Batlle y Ordóñez; el domingo, a las 19.00, en el Cultural Artesano; y el domingo 13, a las 19.00, en la Sala Lazaroff.

Todas las funciones tendrán entrada gratuita. Para las presentaciones en el Centro Cultural Artesano, el Centro Cultural Florencio Sánchez y la Sala Lazaroff se recomienda reservar lugar; los números están disponibles en la web de la Intendencia. En las restantes, el ingreso será por orden de llegada, por lo que conviene concurrir con antelación.