Tablados para hoy 14 de febrero de 2026: programación completa para este sábado y qué va al Teatro de Verano
Llega el fin de semana de Carnaval y la fiesta de Dios Momo continúa presente en todo Montevideo. Un repaso a la etapa del Concurso de esta noche y a lo que pasa en los tablados.
Si las condiciones climáticas lo permiten, esta noche estará llena de Carnaval. Una comparsa, dos murgas y los humoristas campeones de la última temporada, Los Rolin, buscarán asegurarse su pasaje a la Liguilla y presentarán la actuación de la segunda rueda en el Teatro de Verano. Mientras tanto, los tablados ofrecerán varias propuestas y tres tienen entrada libre.
A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.
La etapa del Concurso de Carnaval de hoy
CONCURSO OFICIAL
Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.
Etapa 6 de la segunda rueda:
- Más que Lonja (comparsa)
- Mi Vieja Mula (murga)
- Los Rolin (humoristas)
- La Gran Muñeca (murga)
Desde $ 320, en venta en Abitab.
Todos los tablados para hoy
1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Jardín del Pueblo, Cayó la Cabra, Herencia Ancestral, Patos Cabreros, La Nueva Milonga, Doña Bastarda.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.
CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
A la Bartola, Integración, La Mojigata, Zíngaros, Curtidores de Hongos.
Desde $ 200, Redtickets.
MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Sociedad Anónima, Zíngaros, La Mojigata, Carambola, Momosapiens.
Redtickets, desde $ 165.
TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Doña Bastarda, Caballeros, Momosapiens, La Compañía.
Redtickets, desde $ 170.
TEATRO MOVIE
L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.
La Mojigata, La Margarita, Momosapiens, Queso Magro.
Desde $ 300, en la web.
VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
La Sara del Cordón, Momosapiens, Don Bochinche y Cía, Sociedad Anónima, La Margarita, La Mojigata, Zíngaros.
Desde $ 450. Hay promociones.
ANFITEATRO CANARIO LUNA
Larrañaga y Serrato. A las 20.
Carambola, Gente Grande, Caballeros, Curtidores de Hongos.
Redtickets, $ 130.
ALMACÉN MACANUDOS
Gualconda 3327. Desde 20.50.
Los Diablos Verdes, Cayó la Cabra, Herencia Ancestral, Doña Bastarda.
Entradas a $ 120.
ARBOLITO - EL TEJANO
Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.
Social Club, La Compañía, Queso Magro, Los Muchachos.
Entradas a $ 120.
BARRIO ANSINA
Pando 475, Las Piedras. Desde las 20.00,
Los Chobys, Patos Cabreros, Valores, Un Título Viejo.
Entrada gratis.
CENTRO CULTURAL JULIA ARÉVALO
Camino Tomkinson s/n esq. Alfredo Moreno. Desde las 20.50.
Herencia Ancestral, Madame Gótica, Los Chobys, Cayó la Cabra.
$ 120.
CÉSAR GALLO DURÁN
Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.
Yambo Kenia, Don Bochinche y Cía, De Todas Partes, La Margarita.
Entradas a $ 120.
EL TABLADO DE LA PÓLVORA
Bulgaria entre Burdeos y el Pasaje de la Pólvora. Desde las 20.00.
Géminis, Valores, Los Diablos Verdes, Cayó la Cabra.
Entrada gratis.
LAS ACACIAS
Bagé 3790 y Gral Flores. Desde 20.50.
La Sara del Cordón, Jorge, Don Bochinche y Cía, Sociedad Anónima.
Entradas a $ 120.
MOLINO DEL GALGO
Pan de Azúcar 2397. Desde 20.50.
A la Bartola, La Margarita, Integración, Zíngaros.
Entradas a $ 120.
MONTE DE LA FRANCESA
Teatro de Verano de Colón. A las 20.50.
Los Adams, A la Bartola, Cyranos, Patos Cabreros.
$ 120.
MUSEO DEL CARNAVAL
Rambla y Maciel. A las 20.00.
Valores, Doña Bastarda, Cyranos, Los Diablos Verdes.
$ 120.
NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
Herencia Ancestral, Patos Cabreros, La Compañía, Los Adams, Los Muchachos.
$ 120.
PASO DE LAS DURANAS
Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.
House, Jardín del Pueblo, Cyranos, Doña Bastarda.
Entradas a $ 120.
PARQUE DE LOS FOGONES
Av. Millán 5109. A las 20.50.
Doña Bastarda, Caballeros, Momosapiens, La Compañía.
$ 120.
PUNTA DE RIELES
C. Maldonado 6806. A las 20.50.
Queso Magro, Curtidores de Hongos, Social Club, Caballeros.
$ 120.
TEATRO LAVALLEJA
Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.
Zíngaros, A la Bartola, Caballeros, Integración.
Entradas a $ 120.
TEATRO FLOR DE MAROÑAS
Manuel Acosta 3099. Desde 20.50.
Tabú, Yambo Kenia, Carambola, Don Bochinche y Cía.
Entradas a $ 120.
ESCENARIOS MÓVILES
Centro Comunal Zonal 14 (Cno. Castro y Santa Lucía). Desde 20.50.
Caballeros, Carambola, Jardín del Pueblo.
Entrada gratis.
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