Tablados para hoy 14 de febrero de 2026: programación completa para este sábado y qué va al Teatro de Verano

Si las condiciones climáticas lo permiten, esta noche estará llena de Carnaval. Una comparsa, dos murgas y los humoristas campeones de la última temporada, Los Rolin, buscarán asegurarse su pasaje a la Liguilla y presentarán la actuación de la segunda rueda en el Teatro de Verano. Mientras tanto, los tablados ofrecerán varias propuestas y tres tienen entrada libre.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de Carnaval de hoy

CONCURSO OFICIAL

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.

Etapa 6 de la segunda rueda:



Más que Lonja (comparsa)

Mi Vieja Mula (murga)

Los Rolin (humoristas)

La Gran Muñeca (murga)

Desde $ 320, en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Jardín del Pueblo, Cayó la Cabra, Herencia Ancestral, Patos Cabreros, La Nueva Milonga, Doña Bastarda.

Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN

Legrand 5163. Desde las 20.00.

A la Bartola, Integración, La Mojigata, Zíngaros, Curtidores de Hongos.

Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA

Parque Roosevelt. A las 20.00.

Sociedad Anónima, Zíngaros, La Mojigata, Carambola, Momosapiens.

Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE

Reissig y Sarmiento. A las 19.30.

Doña Bastarda, Caballeros, Momosapiens, La Compañía.

Redtickets, desde $ 170.

TEATRO MOVIE

L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.

La Mojigata, La Margarita, Momosapiens, Queso Magro.

Desde $ 300, en la web.

VELÓDROMO MUNICIPAL

Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.

La Sara del Cordón, Momosapiens, Don Bochinche y Cía, Sociedad Anónima, La Margarita, La Mojigata, Zíngaros.

Desde $ 450. Hay promociones.

La Sara del Cordón en el Desfile 2024. Estefania Leal/Archivo El Pais

ANFITEATRO CANARIO LUNA

Larrañaga y Serrato. A las 20.

Carambola, Gente Grande, Caballeros, Curtidores de Hongos.

Redtickets, $ 130.

ALMACÉN MACANUDOS

Gualconda 3327. Desde 20.50.

Los Diablos Verdes, Cayó la Cabra, Herencia Ancestral, Doña Bastarda.

Entradas a $ 120.

ARBOLITO - EL TEJANO

Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.

Social Club, La Compañía, Queso Magro, Los Muchachos.

Entradas a $ 120.

BARRIO ANSINA

Pando 475, Las Piedras. Desde las 20.00,

Los Chobys, Patos Cabreros, Valores, Un Título Viejo.

Entrada gratis.

CENTRO CULTURAL JULIA ARÉVALO

Camino Tomkinson s/n esq. Alfredo Moreno. Desde las 20.50.

Herencia Ancestral, Madame Gótica, Los Chobys, Cayó la Cabra.

$ 120.

CÉSAR GALLO DURÁN

Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.

Yambo Kenia, Don Bochinche y Cía, De Todas Partes, La Margarita.

Entradas a $ 120.

EL TABLADO DE LA PÓLVORA

Bulgaria entre Burdeos y el Pasaje de la Pólvora. Desde las 20.00.

Géminis, Valores, Los Diablos Verdes, Cayó la Cabra.

Entrada gratis.

LAS ACACIAS

Bagé 3790 y Gral Flores. Desde 20.50.

La Sara del Cordón, Jorge, Don Bochinche y Cía, Sociedad Anónima.

Entradas a $ 120.

MOLINO DEL GALGO

Pan de Azúcar 2397. Desde 20.50.

A la Bartola, La Margarita, Integración, Zíngaros.

Entradas a $ 120.

MONTE DE LA FRANCESA

Teatro de Verano de Colón. A las 20.50.

Los Adams, A la Bartola, Cyranos, Patos Cabreros.

$ 120.

MUSEO DEL CARNAVAL

Rambla y Maciel. A las 20.00.

Valores, Doña Bastarda, Cyranos, Los Diablos Verdes.

$ 120.

NUEVO CARRUSEL

India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.

Herencia Ancestral, Patos Cabreros, La Compañía, Los Adams, Los Muchachos.

$ 120.

PASO DE LAS DURANAS

Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.

House, Jardín del Pueblo, Cyranos, Doña Bastarda.

Entradas a $ 120.

PARQUE DE LOS FOGONES

Av. Millán 5109. A las 20.50.

Doña Bastarda, Caballeros, Momosapiens, La Compañía.

$ 120.

PUNTA DE RIELES

C. Maldonado 6806. A las 20.50.

Queso Magro, Curtidores de Hongos, Social Club, Caballeros.

$ 120.

TEATRO LAVALLEJA

Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.

Zíngaros, A la Bartola, Caballeros, Integración.

Entradas a $ 120.

TEATRO FLOR DE MAROÑAS

Manuel Acosta 3099. Desde 20.50.

Tabú, Yambo Kenia, Carambola, Don Bochinche y Cía.

Entradas a $ 120.

ESCENARIOS MÓVILES

Centro Comunal Zonal 14 (Cno. Castro y Santa Lucía). Desde 20.50.

Caballeros, Carambola, Jardín del Pueblo.

Entrada gratis.