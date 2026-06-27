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Qué hacer en vacaciones de julio: el espectáculo infantil y gratuito que combina música en vivo, teatro y humor

La Banda Sinfónica de Montevideo presenta "La fábrica de personajes" en el centro cultural Florencio Sánchez; tendrá funciones gratuitas y reserva previa para este espectáculo para toda la familia.

El País
El País
27/06/2026, 02:17
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Banda Sinfonica de Montevideo
Banda Sinfónica de Montevideo.
Foto: Banda Sinfónica de Montevideo

Hoy comienzan los espectáculos por las vacaciones de julio, con una amplia variedad de propuestas para los más chicos. La cartelera incluye producciones internacionales, numerosos espectáculos nacionales y también varias actividades gratuitas para disfrutar en familia durante el receso escolar.

En ese marco, además del ciclo de cine del MNAV, el “Bosque Mágico” instalado en el Auditorio Adela Reta y las matinés de cine uruguayo en la sala Nelly Goitiño del Sodre, la Banda Sinfónica de Montevideo presenta una propuesta gratuita que combina música en vivo, teatro y humor: La fábrica de personajes.

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Las funciones serán del 29 de junio al 3 de julio, siempre a las 16.00, en el Centro Cultural Florencio Sánchez. La entrada es gratuita, pero requiere reserva previa llamando al 1950-8921 o a través del WhatsApp: 099-774-039.

El espectáculo invita a sumergirse en un antiguo cine-teatro donde un grupo de trabajadores hace lo posible para mantener viva la magia de cada función. Sin embargo, cuando Aurora, la dueña del lugar, decide emprender un viaje para cumplir sus sueños, el futuro del teatro comienza a cambiar y los personajes deberán encontrar la manera de mantener encendida la imaginación.

A partir de esa historia, la Banda Sinfónica de Montevideo interpreta algunas de las bandas sonoras más recordadas del cine infantil. La propuesta busca celebrar el poder de la imaginación, el trabajo colectivo y el encuentro con las artes a través de un formato que integra actuación, música y narrativa.

La fábrica de personajes cuenta con dramaturgia y dirección de Apa Angeloni, dirección musical de Maximiliano Burghi y la participación del elenco del Teatro Comunitario del Cerro. El espectáculo forma parte de la programación especial de vacaciones de invierno impulsada por la Banda Sinfónica, que cada año acerca propuestas culturales gratuitas para toda la familia.

Banda Sinfónica de Montevideo.jpg
Banda Sinfónica de Montevideo. Foto: Archivo.
Foto: Teatro Solís.
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