"Murga madre", de Lombardo y Routin, vuelve a los escenarios: fechas, lugares y precios de las entradas

Murga Madre volverá a escena con dos funciones en El Galpón. La obra protagonizada por Pablo Routin y Edú Lombardo, con dirección y puesta en escena de Fernando Toja, se presentará el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre. Las entradas están a la venta en RedTickets por 900 pesos y hay de 2x1 para socios de Club El País.

Estrenada en Montevideo en 2002, la propuesta obtuvo ese año el Premio Florencio al mejor espectáculo de teatro musical. Desde entonces superó las 700 funciones y tuvo un recorrido por escenarios de Uruguay y el exterior que la convirtió en un clásico del teatro nacional. "Volvemos por los aniversarios, pero también lo hacemos por una necesidad artística y por el aire que se respira", le contó Routin a El País en julio.

El regreso reunirá a sus dos protagonistas en una obra que combina actuación, texto y canto. Routin es el autor del texto y Lombardo compuso la música. Bajo la dirección de Toja, la murga se convierte en el punto de partida para abordar la memoria, la identidad, la soledad y el paso del tiempo. Las canciones quedaron, además, registradas en un disco de 2006.

La historia presenta a dos personajes sin nombre, sin un tiempo ni un espacio definidos. Ambos comparten fragmentos de recuerdos e intentan reconstruir aquello que fueron.

Las canciones, entre ellas clásicos como “Murga madre” y “Bien de al lado”, forman parte de ese relato: acompañan sus esperas, sus encuentros y el reconocimiento de una historia.

Murga Madre se presentó en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, México, Ecuador, Estados Unidos, España, Suecia y Dinamarca. En Montevideo, esa trayectoria tuvo entre sus hitos una función agotada en el Auditorio Nacional del Sodre, en 2018, y otras dos a sala llena en el Teatro Solís, en 2024.