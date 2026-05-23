Diego Capusotto vuelve a Uruguay con la comedia negra "Tirria": fecha, lugar y el beneficio con Club El País

El regreso de Diego Capusotto a Uruguay será con una historia delirante, oscura y bastante incómoda, de esas que parecen hechas a medida de su universo. El actor llegará a Montevideo con Tirria, una comedia negra que mezcla decadencia, absurdo y miserias familiares, que presentó en 2025 y se convirtió en un éxito de las tablas uruguayas.

Ahora se anunció que el comediante volverá con la segunda tempordada de la comedia. Se presentará el 8 y 9 de octubre en la Sala Campodónico de Teatro El Galpón y las entradas ya están a la venta.

La obra sigue a los Sobrado Alvear, una familia aristocrática argentina venida a menos que, cada verano, mantiene una farsa tan ridícula como trágica: aparentan viajar a Europa mientras en realidad permanecen encerrados durante meses dentro de los baúles abandonados de su propia mansión. Solo Hilario, el criado fiel y “casi de la familia” que interpreta Capusotto, conoce el secreto y se encarga de sostener el honor de la casa a cualquier costo. Mientras sobreviven todo el año a base de arroz con leche, los integrantes de la familia se refugian en recuerdos y fantasías de una Europa imaginaria construida desde la nostalgia y la negación.

Diego Capusotto en la obra "Tirria". Foto: Difusión.

Protagonizada por Capusotto junto a Graciela Stefani y Rafael Spregelburd, Tirria cuenta además con actuaciones de Juano Arana, Eva Capusotto, Galo Politti y Daniel Berbedés. La dirección está a cargo de Carlos Branca, con texto de Lucas Nine y Nancy Giampaolo y producción de Damián Sequeira.

Las entradas, a la venta a través de Redtickets, van de 1.640 a 3.270 y hay un importante beneficio (2 por 1) para socios de Club El País.

Con una premisa que bordea lo grotesco y personajes aferrados a una apariencia social que ya no existe, la obra se mueve entre el humor negro, la sátira de clase y el disparate. O sea: un terreno donde Capusotto juega de memoria.