Vuelve un clásico de los 90: "Ni idea" tendrá una secuela en formato de serie con Alicia Silverstone

La plataforma de streaming Paramount+ anunció que está trabajando en el regreso de un clásico de los años noventa. Se trata de Ni idea (Clueless), la película de 1995 que se volvió un título de culto; y de acuerdo a Variety, volverá como serie que además, marcará el regreso de Alicia Silverstone como la icónica Cher Horowitz.

El proyecto, que en abril fue descartado por la plataforma Peacock tras permanecer en desarrollo, encontró ahora un nuevo hogar en Paramount+, que encargó una primera temporada de seis episodios, según el mismo medio. Por el momento no hay fecha de estreno anunciado.

La serie se rodará en Los Ángeles y seguirá la vida de la protagonista años después de los acontecimientos de la película de 1995 escrita y dirigida por Amy Heckerling, y que catapultó las carreras de sus protagonistas, Alicia Silverstone, Stacey Dash, Paul Rudd y Brittany Murphy (fallecida en 2009).

La comedia, sobre una joven rica con aires de casamentera se convirtió en uno de los títulos por excelencia para los millennials. En 2025 volvió a la pantalla grande en Uruguay para celebrar sus 30 años, y actualmente se encuentra disponible en el catálogo de las plataformas Netflix y Paramount+.

"La querida figura de Beverly Hills, Cher Horowitz (Silverstone), lo tiene todo bajo control: es una mujer de negocios exitosa y domina la maternidad, hasta que su hija llega a la adolescencia y Cher descubre que criar a una adolescente la hace sentir completamente perdida otra vez", dice la sinopsis de la serie.

Imagen de la película "Ni idea". Foto: Archivo. Foto: Archivo

"Clueless regresa a casa", declaró Jane Wiseman, directora de producciones originales de Paramount+. "Nos enorgullece especialmente filmar esta esperada serie en Los Ángeles, rindiendo homenaje a su papel protagónico en la película original e invirtiendo en el excepcional talento y los equipos de la ciudad", añadió la ejecutiva.

Clueless (que en Uruguay se llamó Ni idea y se estrenó en setiembre de 1996) es una adaptación de la novela Emma, de Jane Austen, publicada en 1815, aunque con varias modificaciones para trasladar la historia al contexto de la cultura adolescente de los años 90.

Realizada con un presupuesto modesto, cercano a los 12 millones de dólares, la película se convirtió en un éxito de taquilla y con el tiempo se volvió un clásico de culto de la cultura popular.

Agencia EFE