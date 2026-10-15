Noa Kirel, la estrella israelí que protagoniza la serie musical de Prime Video: "Mírame así, el camino de Noa"

Con apenas 25 años, la israelí Noa Kirel es toda una estrella en su país. Lleva más de una década de carrera, y en este tiempo ganó seis premios MTV Europe, con 16 años se convirtió en la jurado más joven del mundo en el formato Got Talent, y representó a Eurovisión en 2023; quedó en tercer lugar. También se probó como actriz en la tira juvenil Kfula como en la serie de ciencia ficción Wonder, y comenta entre risas que su mayor desafío hasta la fecha ha sido aprender a hablar español.

El motivo es la nueva serie juvenil argentina que protagoniza junto a un conocido elenco, y que para ella es como cumplir un sueño, luego de muchos años de ver las ficciones de Cris Morena en televisión.

Ahora es la protagonista de Mírame así, el camino de Noa, junto a Agustín Bernasconi, Gastón Dalmau, José Giménez Zapiola y Kevsho. En la producción (serán 24 episodios) filmada en Argentina, Kirel interpreta a Noa, una joven veinteañera que deja atrás su vida para seguir el amor. Así, sin avisarle a nadie viaja desde Israel a Buenos Aires para sorprender a su novio, a quien encuentra con otra chica. Perdida en la ciudad conoce a Tomy (Agustín Bernasconi), quien atraviesa la misma situación; sin nadie a quien recurrir, ni dónde pasar la noche, termina en el hostal que dirigen las hermanas de Tomy. En poco tiempo los hermanos descubrirán la voz de Noa, y además de formar una amistad, armarán una banda.

Se trata de la nueva creación de Patricia Maldonado, guionista de éxitos como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, Dance!, y Go! Vive a tu manera; que mezclan historias de amor con tramas repletas de canciones. Para Kirel, que se crió viendo Casi ángeles, actuar en esta tira juvenil y musical, y trabajar junto a Dalmau, fue cumplir el sueño de aquella niña que convertía un peine en micrófono, y el living de su casa en un estadio repleto.

Antes de convertirse en una estrella con casi dos millones de seguidores en Instagram y videos con más de 40 millones de reproducciones en Youtube, Noa Kirel cantaba para su familia, sin imaginar la carrera internacional que comenzaría siendo muy joven. A los 12 años hizo su primera publicidad y, a los 13 llegó su primer proyecto como actriz. Claro que fue el lanzamiento de su primera canción, “Medabrim?” que subió a Youtube, el punto de inflexión en su recorrido artístico.

La música la llevó a escenarios cada vez más grandes; incluso al festival de Eurovisión, donde representó a Israel, en 2023. Claro que la actuación siguió formando parte de sus pasiones. Su llegada a Argentina para protagonizar Mírame así, le permitió juntar esos dos mundos que habían estado presentes en su vida: las canciones y las telenovelas que mezclan romance y canto.

Imagen de la serie "Mírame así, el camino de Noa". Foto: Difusión.

El rodaje le permitió, además, descubrir una conexión inesperada con Argentina. La calidez de la gente, la cultura y Buenos Aires hicieron que el país se convirtiera en un segundo hogar. En la serie, su personaje descubre una faceta musical que desconocía; fuera de la pantalla, Kirel dice que el proyecto también le permitió reconocer capacidades que no sabía que tenía.

Las canciones originales que grabó para la ficción dice que son de sus favoritas. Aunque el idioma supuso una dificultad adicional, disfrutó del proceso y se siente orgullosa del resultado que estrenará episodios todas las semanas a través de la plataforma de Amazon.

—¿Qué fue lo más difícil de interpretar a tu personaje?

—Lo más desafiante fue, por supuesto, aprender español (risas). Creo que fue lo más difícil que hice en mi vida. Aunque tenía una base gracias a las telenovelas que había visto desde niña, interpretar a un personaje que habla el idioma con fluidez, fue un desafío enorme. Porque además soy la narradora de la historia. Hubo momentos durante el proceso en los que me sentí abrumada y dudé de poder conseguirlo, pero superé esos obstáculos. Aprendí que todo es posible en la vida; depende de cuánto lo quieras.

—Como decías, creciste viendo ficciones de Cris Morena. ¿Qué significa ahora estar del otro lado de esas historias y trabajar con Gastón Dalmau?

—Eso fue woow (risas). Para mí, no era simplemente un programa de televisión: realmente formó mi personalidad. Fui a todos sus conciertos y era una gran fan de esas series; de hecho, todavía lo soy. Por eso, formar parte de una telenovela tan importante, que incluso cuenta con actores de Casi Ángeles, es mucho más que cumplir un sueño: es un momento increíble en el que todo cierra. Para mí es profundamente movilizante; siento que estoy cumpliendo el sueño de la niña que fui, y eso es maravilloso.

Imagen de la serie "Mírame así, el camino de Noa" de Prime Video. Foto: Difusión.

—La historia tiene algo muy particular: tu personaje llega a Argentina siguiendo una señal del destino y termina descubriendo un camino que ni siquiera buscaba. ¿Sentís que a te pasó algo parecido con este proyecto?

—Siento como si el guion de la serie se estuviera desarrollando en la vida real. Al igual que en la historia, llegué desde otro lugar y al principio me sentí como una persona ajena, hasta que gente maravillosa y una cultura increíble me recibieron. Me hicieron sentir completamente como en casa. Crear una serie tan extraordinaria y decisiva para mi carrera es un sueño hecho realidad. La experiencia se siente exactamente así y no la doy por sentada.

—Venís de una carrera musical enorme y de haber representado a Israel en Eurovisión. ¿Qué te sigue generando recordar aquella experiencia y qué cambió en vos después de Eurovisión?

—Eurovisión fue una escuela increíble. Estar sobre ese escenario enorme, cantar frente a tanta gente y representar a mi país fue una experiencia inmensa y también un gran privilegio. Lo disfruté muchísimo y me alegra haber tenido la oportunidad de vivir algo así.

—¿Y qué se te viene para el futuro?

—Tengo muchos sueños por cumplir, uno de ellos es cantar en Latinoamérica. Quiero llegarle a las personas para emocionarlas y llevarles alegría. Esa es mi mayor vocación.

—¿Como artista, sientes que tienes la responsabilidad de hablar sobre lo que está pasando en Israel, o crees que los artistas solo deben hacer su trabajo sin opinar?

—Soy israelí, así que lo que ocurre me importa. Pero también siento que mi misión es transmitir luz y alegría al mundo, más allá de lo que sucede en mi país.