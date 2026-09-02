HBO rediseñó los escudos de Hogwarts para la nueva serie de Harry Potter: el cambio que sorprendió a los fans

HBO prepara una nueva versión televisiva de Harry Potter y, mientras avanza la producción, comienzan a conocerse algunos de los cambios que diferenciarán a la serie de las ocho películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Uno de los primeros está en los escudos de las cuatro casas de Hogwarts.

La nueva identidad visual fue presentada como parte de la campaña de promoción de la serie durante el evento anual Back to Hogwarts, realizado el 1° de setiembre. Los nuevos emblemas conservan los colores y animales asociados históricamente a Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, aunque adoptan un diseño diferente al utilizado en las películas.

En lugar de los tradicionales escudos de apariencia medieval, HBO optó por emblemas circulares que incluyen el nombre de cada casa, su mascota y sus colores característicos. Los diseños ya pueden verse en distintos materiales promocionales y en los estandartes que aparecen dentro de Hogwarts.

Gryffindor. Foto: HBO.

Ravenclaw recupera el águila de los libros

El cambio que más llamó la atención entre los fanáticos está en Ravenclaw. A diferencia de las películas de Warner Bros., la nueva versión vuelve a representar a la casa con un águila, tal como aparece en los libros originales.

Aunque el nombre Ravenclaw puede llevar a asociarla naturalmente con un cuervo, la mascota de la casa fundada por Rowena Ravenclaw es un águila. Las películas, sin embargo, utilizaron durante años la imagen de un cuervo en el escudo, una decisión que también se trasladó a buena parte del merchandising de la franquicia.

La nueva serie corrige así una de las diferencias más conocidas entre los libros y su anterior adaptación cinematográfica.

Ravenclaw. Foto: HBO.

Las cuatro casas, renovadas

El escudo de Gryffindor mantiene al león como símbolo de la casa fundada por Godric Gryffindor, asociada con valores como la valentía, el coraje y la defensa de lo justo. El rojo y el dorado continúan siendo sus colores distintivos.

Slytherin, por su parte, conserva la serpiente como emblema y sus tradicionales tonos verdes. La casa de Salazar Slytherin está vinculada en la saga con características como la ambición, la astucia y el instinto de supervivencia, además de haber sido el hogar de personajes como Tom Riddle, Draco Malfoy y Severus Snape.

Slytherin. Foto: HBO.

En Ravenclaw, el águila aparece acompañada por el azul y los elementos asociados con la inteligencia, la sabiduría, el ingenio y la creatividad. La casa tiene un papel particularmente importante en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, debido al diadema de Rowena Ravenclaw, convertido en uno de los Horrocruxes de Voldemort.

Por último, Hufflepuff mantiene al tejón como mascota y el amarillo y negro como colores característicos. La casa de Helga Hufflepuff se distingue por valores como la lealtad, la paciencia, la dedicación y la justicia.

Un Hogwarts diferente al de las películas

Los nuevos escudos forman parte de una renovación visual más amplia para la serie. HBO ya mostró distintas imágenes del interior de Hogwarts, donde los emblemas aparecen en grandes estandartes distribuidos por el castillo.

También se utilizaron versiones alternativas de los diseños en las inmediaciones del campo de Quidditch, entre ellas las correspondientes a Gryffindor y Hufflepuff para representar el enfrentamiento entre ambas casas.

Hufflepuff. Foto: HBO.

El rediseño se suma a otros cambios que la producción viene mostrando respecto de las películas. Entre ellos aparece incluso una nueva interpretación de la característica cicatriz en forma de rayo de Harry.

La serie busca ofrecer una adaptación más extensa de los siete libros de J.K. Rowling y aprovechar el formato televisivo para incorporar elementos que quedaron afuera de las películas. La primera temporada estará centrada en Harry Potter y la piedra filosofal y tiene previsto su estreno para el 25 de diciembre de 2026.