"Harry Potter y la piedra filosofal": la serie de HBO lanzó teaser, fotos y así luce el profesor Quirrell

La esperadísima serie de Harry Potter empieza a mostrar cada vez más detalles de su regreso al mundo mágico creado por J.K. Rowling hace más de 25 años. La cadena HBO presentó el segundo teaser y nuevas imágenes oficiales de Harry Potter y la piedra filosofal, la producción que volverá a contar desde el principio la historia del joven mago.

Al igual que los libros, serán siete temporadas en total, y la primera, compuesta de ocho episodios, se estrenará el 25 de diciembre en HBO Max.

Entre las novedades que acompañan este nuevo adelanto se encuentran las primeras imágenes de la familia Weasley y una aparición especialmente esperada por los fanáticos de la saga: el profesor Quirrell, uno de los personajes fundamentales de la primera novela.

Luke Thallon en la serie de HBO Max "Harry Potter y la piedra filosofal". Foto: Aidan Monaghan /HBO

El nuevo teaser vuelve a mostrar a Harry Potter, interpretado por Dominic McLaughlin, durante su primer año en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. También aparecen Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, los amigos que acompañan al protagonista durante sus aventuras en la escuela de magia.

Y las nuevas imágenes también permiten conocer mejor a los Weasley, una de las familias más importantes de la saga y apoyo fundamental para el joven protagonista.

Janet Mcteer en la serie de HBO Max "Harry Potter y la piedra filosofal". Foto: Aidan Monaghan / HBO

La historia comienza, como en el libro original, con un Harry que vive junto a sus tíos y su primo Dudley, convencido de que no hay nada particularmente especial en él. Todo cambia cuando, al cumplir 11 años, recibe una carta de admisión a Hogwarts, la Escuela de Magia y Hechicería de Reino Unido. La llegada de esa carta abre las puertas a un mundo desconocido de magia, amistad y aventuras, pero también a una amenaza vinculada con el pasado del joven mago.

El elenco está encabezado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, acompañados por un grupo de actores de amplia trayectoria. John Lithgow interpreta a Albus Dumbledore, Janet McTeer es Minerva McGonagall, Paapa Essiedu interpreta a Severus Snape y Nick Frost da vida a Rubeus Hagrid.

Imagen de la serie de HBO Max "Harry Potter y la piedra filosofal". Foto: Aidan Monaghan / HBO

El estreno está previsto para el 25 de diciembre de 2026 en HBO Max, por lo que la nueva adaptación llegará a tiempo para Navidad y marcará el comienzo de un nuevo recorrido televisivo por la historia de Harry Potter.