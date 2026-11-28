"He visto cosas que ustedes no creerían. Naves de ataque en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.

Uno de los grandes momentos de la historia del cine, el monólogo final de Roy Batty, el replicante que interpreta Rutger Hauer parecía el cierre definitivo para Blade Runner. Sin embargo, Ridley Scott, su creador, allá en 1982, tenía planes de expandir esos universos.

Además de las distintas versiones que él mismo hizo de aquella película, en 2017, Dennis Villeneuve dirigió Blade Runner 2049, que revitalizó una franquicia que incluye cortometrajes e historietas. Y ahora su propia serie.

Amazon Prime Video acaba de estrenar Blade Runner 2099, una serie protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer que transcurre medio siglo después de los acontecimientos de la última película. Recupera las preguntas filosóficas de la saga y construye un nuevo universo visual para explorar el futuro de la humanidad.

No es una continuación sencilla. La serie, creada por Silka Luisa y con el propio Scott entre sus productores ejecutivos, parte de una inversión de las relaciones de poder que definieron las películas anteriores. Los replicantes, seres artificiales de apariencia humana creados mediante bioingeniería para trabajar al servicio de las personas, han pasado a ocupar el lugar dominante. Ahora son ellos quienes persiguen a los humanos que se rebelan contra el nuevo orden, con la misma violencia con que antes eran cazados por sus creadores.

La historia sigue a Cora (Schafer, de Euphoria), una fugitiva que adopta una identidad falsa de replicante para infiltrarse en las fuerzas policiales. Allí deberá aliarse con Olwen (Yeoh), una replicante que trabaja para la policía de Los Ángeles y a la que le quedan pocos días de vida. Juntas persiguen a un fugitivo que esconde un secreto capaz de provocar el colapso de la ciudad.

Como en las películas, el punto de partida es una investigación policial que pronto deriva hacia cuestiones más profundas: la identidad, la memoria, la libertad y, sobre todo, qué significa ser humano. Ahora, además, se pregunta qué ocurre cuando una especie empieza a desaparecer y otra se prepara para ocupar su lugar.

“El relato gira alrededor de un punto de inflexión: una especie está terminando y otra está surgiendo para ocupar su lugar”, explicó Luisa, responsable creativa de la serie. “La ciudad está al comienzo de una metamorfosis”. En la Comic Con de Nueva York, la creadora había definido el proyecto como una historia sobre el nacimiento de una ciudad, una sociedad y una nueva era.

Allí, Andrew Kosove, productor de la serie, recordó que la idea había comenzado a tomar forma siete años atrás, cuando Luisa se acercó a la productora con una propuesta sobre la posibilidad de que otra especie reemplazara a los humanos en la cima de la cadena alimenticia. “En 2026, vivimos en un mundo en el que la IA está emergiendo y han surgido preguntas sobre lo que eso significa para nuestro futuro. Los temas de la serie y los dilemas de sus personajes son algo con lo que el público podrá identificarse”, señaló.

Si la película de Scott imaginaba un futuro dominado por la tecnología, la degradación ambiental y la explotación de seres artificiales, la serie lleva ese conflicto a un escenario en el que el orden se ha invertido. Los replicantes tienen ahora la capacidad de modificar las condiciones atmosféricas de otros planetas para hacerlos habitables para los humanos. También intentan recuperar una Tierra que las personas han llevado casi a la destrucción.

Yeoh, ganadora del Oscar por Todo en todas partes al mismo tiempo”, destacó el desafío de interpretar a Olwen, un personaje consciente de que su tiempo se termina y que no quiere dejar asuntos pendientes. La actriz recordó también el impacto que tuvo en ella la película original, cuando comenzaba su carrera cinematográfica. “Me hizo preguntarme por el futuro y por lo que significa la naturaleza humana”, contó. Schafer, por su parte, dijo que participar en la franquicia había sido especialmente emocionante. Ambas actrices se reconocieron admiradoras de las películas anteriores.

Pero la inversión de los papeles no es el único cambio. Blade Runner 2099 parece buscar diferenciarse de sus antecesoras a través de una transformación estética. Si la película de Scott estaba marcada por la lluvia y la oscuridad de una ciudad atravesada por el humo y los neones, y la de

Villeneuve apostaba por paisajes fríos y desolados, Luisa imaginó un mundo más luminoso, caluroso y caótico.

“El universo de Blade Runner te hace sentir nostalgia por un futuro que ni siquiera sabías que existía”, dijo Jonathan van Tulleken, director de los dos primeros episodios. La frase resume una de las claves de la identidad visual de la saga: construir un futuro que, pese a su apariencia extraña, parece tener una historia detrás. No se trata de imaginar objetos y tecnologías que todavía no existen, sino de combinar elementos reconocibles, provenientes de distintas épocas y lugares.

La apuesta de “Blade Runner 2099” supone un desafío para una franquicia que, pese a su importancia en la historia de la ciencia ficción, ha tenido una expansión relativamente limitada. La película original no fue recibida con entusiasmo por el público ni por buena parte de la crítica cuando llegó a los cines en 1982. Con el tiempo, sin embargo, se convirtió en un clásico y en una referencia decisiva para la representación visual del futuro. La continuación de Villeneuve, amplió ese universo y profundizó sus dilemas.

La serie abre ahora otra posibilidad. Kosove y Broderick Johnson, ejecutivos de Alcon Entertainment, la compañía que adquirió los derechos de la franquicia en 2011, reconocieron que han sido cuidadosos a la hora de evitar una sobreexposición de la marca. Sin embargo, también admitieron que estudian nuevas posibilidades, entre ellas una precuela de la película original y otras producciones televisivas.

Por ahora, Blade Runner 2099 tiene la tarea de demostrar que todavía hay historias para contar en un universo que lleva más de cuatro décadas preguntándose por el futuro. Y esa pregunta siempre es pertinente. En base a El Mercurio/GDA, El Tiempo/GDA y The New York Times

