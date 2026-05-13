Tensión en vivo: Daiana Abracinskas estalló y denunció una situación “re machista” en Malvín-Defensor

La transmisión televisiva del tercer partido entre Malvín y Defensor Sporting fue escenario este martes de un momento de alta tensión por una polémica sanción arbitral en cancha. En concreto, la periodista Daiana Abracinskas emitió un fuerte comentario al calificar de "machista" una decisión de uno de los jueces del partido.

La situación se dio luego de una protesta del jugador de Malvín Dragan Zekovic ante una falta sancionada por la árbitra Valentina Dorrego. Aunque la jueza no cobró una falta técnica en primera instancia, el otro árbitro del encuentro, Diego Ortiz, terminó sancionando al basquetbolista desde otra posición, más alejada de la cancha.

Mientras el comentarista Carlos Peinado daba su opinión sobre la jugada, Abracinskas, encargada de las estadísticas y el trabajo en cancha de la transmisión, intervino con una consulta picante: “Yo pregunto: ¿quejarse implica un técnico?”, lanzó primero al aire, sorprendida por el fallo arbitral. "¿Cómo?", le preguntó su compañero Peinado.

La periodista insistió con su análisis y marcó que Ortiz tomó la determinación “de espaldas” a la jugada y luego fue más allá al introducir el tema de género en la discusión. “Me sonó re machista, como que a las nenas no se les protesta”, comentó en plena transmisión.

Según planteó Abracinskas, si la protesta ameritaba una sanción, la propia Dorrego podría haber tomado la decisión. “Lo podría haber cobrado Valentina Dorrego, que tiene los ovarios suficientes para cobrarlo”, remató, en uno de los momentos más comentados de la noche. El video fue compartido en redes sociales y se transformó en asunto de discusión, en especial en X (ex Twitter).

El intercambio generó una reacción inmediata en la cabina. Carlos Peinado apenas respondió con un breve “no”, mientras el relator Alejandro “Lali” Sonsol continuó con el relato del partido sin profundizar en la polémica.

En lo deportivo, Malvín consiguió una victoria clave para descontar en la serie y dejar el cruce 2-1 a favor de Defensor Sporting, en un encuentro intenso, con final electrizante, que dejó también un momento televisivo picante.