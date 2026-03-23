Susto y preocupación en la previa de partido de Peñarol: relator se descompensó y debió ser asistido

El relator Leonardo Rodríguez vivió un inesperado quebranto de salud en la previa del partido entre Peñarol y Cerro, disputado este sábado en el Campeón del Siglo, en una jornada que por minutos estuvo marcada por la preocupación.

Rodríguez, voz principal de las transmisiones de Disney+ para los encuentros de mayor convocatoria, sintió un malestar repentino mientras se preparaba para salir al aire. Según relató posteriormente, experimentó “un sudor frío y una sensación de desmayo, con algún adormecimiento”, lo que encendió las alarmas entre sus compañeros de cabina y el equipo técnico.

La reacción fue inmediata. Integrantes de la transmisión, junto a personal presente en el estadio, llegaron a la cabina para asistirlo. La intervención de servicios médicos, resultó clave para estabilizar la situación en cuestión de minutos. Ese accionar coordinado permitió que el relator lograra recomponerse sin mayores consecuencias y Rodríguez pudo relatar el partido para la plataforma de streaming.

Sebastián Giovanelli y Leo Rodríguez

Horas después, el propio periodista utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y agradecer el respaldo recibido. “Ayer en la previa al partido, un malestar me jugó una mala pasada y fue un momento de preocupación”, escribió, antes de destacar la respuesta de quienes lo rodearon.

En su mensaje, hizo una mención especial a sus compañeros de cabina y de móvil, así como también a quienes estuvieron prontos para reemplazarlo en caso de que no pudiera continuar. Además, subrayó la gestión para conseguir asistencia médica y la rápida intervención de los profesionales que acudieron al lugar.

El gesto no pasó desapercibido en el ambiente periodístico. Figuras como Carlos Muñoz y Javier Máximo Goñi se sumaron a los mensajes de apoyo, destacando tanto su recuperación como su actitud frente a una situación delicada.

Rodríguez integra el equipo central de transmisiones de Disney+, donde relata los partidos de Peñarol y Nacional acompañado por los comentaristas Sebastián Giovanelli, Federico Magallanes y Alejandro Lembo.

El episodio, que generó preocupación en la previa del Campeón del Siglo, no pasó afortunadamente de un susto.