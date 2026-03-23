Susto y preocupación en la previa de partido de Peñarol: relator se descompensó y debió ser asistido
El relator Leonardo Rodríguez de Disney+ sufrió un fuerte malestar en el Campeón del Siglo. Gracias a la rápida asistencia médica y el apoyo de sus compañeros, se recuperó y pudo relatar el partido.
El relator Leonardo Rodríguez vivió un inesperado quebranto de salud en la previa del partido entre Peñarol y Cerro, disputado este sábado en el Campeón del Siglo, en una jornada que por minutos estuvo marcada por la preocupación.
Rodríguez, voz principal de las transmisiones de Disney+ para los encuentros de mayor convocatoria, sintió un malestar repentino mientras se preparaba para salir al aire. Según relató posteriormente, experimentó “un sudor frío y una sensación de desmayo, con algún adormecimiento”, lo que encendió las alarmas entre sus compañeros de cabina y el equipo técnico.
La reacción fue inmediata. Integrantes de la transmisión, junto a personal presente en el estadio, llegaron a la cabina para asistirlo. La intervención de servicios médicos, resultó clave para estabilizar la situación en cuestión de minutos. Ese accionar coordinado permitió que el relator lograra recomponerse sin mayores consecuencias y Rodríguez pudo relatar el partido para la plataforma de streaming.
Horas después, el propio periodista utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y agradecer el respaldo recibido. “Ayer en la previa al partido, un malestar me jugó una mala pasada y fue un momento de preocupación”, escribió, antes de destacar la respuesta de quienes lo rodearon.
En su mensaje, hizo una mención especial a sus compañeros de cabina y de móvil, así como también a quienes estuvieron prontos para reemplazarlo en caso de que no pudiera continuar. Además, subrayó la gestión para conseguir asistencia médica y la rápida intervención de los profesionales que acudieron al lugar.
El gesto no pasó desapercibido en el ambiente periodístico. Figuras como Carlos Muñoz y Javier Máximo Goñi se sumaron a los mensajes de apoyo, destacando tanto su recuperación como su actitud frente a una situación delicada.
Rodríguez integra el equipo central de transmisiones de Disney+, donde relata los partidos de Peñarol y Nacional acompañado por los comentaristas Sebastián Giovanelli, Federico Magallanes y Alejandro Lembo.
El episodio, que generó preocupación en la previa del Campeón del Siglo, no pasó afortunadamente de un susto.
Ayer en la previa al partido, un malestar me jugó una mala pasada y fue un momento de preocupación.— Leo Rodríguez (@LeoRodriguez82) March 22, 2026
Pese a que lo hice personalmente con cada uno, corresponde expresar mi agradecimiento por aquí pic.twitter.com/VbYJ6TGJPt
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