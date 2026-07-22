Russell Crowe es manya: el ganador del Oscar recibió una camiseta de Peñarol y la foto se hizo viral en redes

Una fotografía del actor Russell Crowe con la camiseta de Peñarol comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y rápidamente captó la atención de los hinchas aurinegros. El ganador del Oscar por Gladiador se encuentra en España filmando una película, en la que también trabaja un uruguayo, quien le regaló la remera.

Se trata del director de fotografía Agustín Claramunt, integrante del equipo de The Last Druid, la película que protagoniza el actor neozelandés de 62 años. La postal fue suficiente para que los fanáticos de Peñarol la replicaran masivamente y celebraran que una de las figuras más reconocidas de Hollywood vistiera los colores del club.

El encuentro se produjo durante el rodaje de la película, cuyo rodaje que se desarrolla entre Barcelona y Gran Canaria bajo la dirección de William Eubank. Aunque Crowe y Claramunt ya habían trabajado juntos en la película de acción Land of Bad que protagonizó Liam Hemsworth junto a Crowe y Milo Ventimiglia.

Crowe aceptó el regalo y posó sonriente con la camiseta mirasol, como se ve en la publicación del uruguayo. Se trata de una postal que no tardó en viralizarse entre los fanáticos de Peñarol como del actor.

El actor Russell Crowe con la remera de Peñarol. Foto: Instagram @agustinclaramunt

Este nuevo proyecto, The Last Druid reúne a Crowe con un elenco integrado por Rose Leslie, Stacy Clausen y Daniel Zovatto. Con este último ya había compartido pantalla en El exorcista del Papa, la película de terror estrenada en 2023 inspirada en la figura del sacerdote Gabriele Amorth.

Si bien Crowe no tiene un vínculo conocido con el fútbol uruguayo, sí es un apasionado del deporte en general. Además es copropietario de los South Sydney Rabbitohs, uno de los clubes históricos del rugby league australiano, y desde hace años manifiesta su simpatía por el Leeds United, equipo inglés del que además forma parte del grupo de inversionistas.